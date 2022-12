El Síndic de Greuges incluye a Sagunt entre los consistorios que "no colaboran"

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha perdido la paciencia con el Ayuntamiento de Sagunt. Después de que el consistorio haya ignorado en varias ocasiones sus peticiones de información, como la relacionada con la queja por los ruidos de una carpa fallera, el defensor del pueblo ha advertido a la cabecera comarcal que, en virtud de la ley, dará cuenta a las Corts de los incumplimientos del consistorio. Éstos, según remarca uno de los dictámenes más recientes a los que ha tenido acceso Levante-EMV, se centran en "no facilitar en plazo la información solicitada" y "no dar respuesta al requerimiento vinculado a una recomendación formulada desde la institución".

Entre los castigos que conlleva esta "negativa a colaborar", el Ayuntamiento de Sagunt ha pasado a formar parte de la lista negra del Síndic de Greuges, que en su página web reserva un espacio para recopilar la información de los consistorios que no atienden sus peticiones. Solo desde principios de este año, 136 administraciones locales están en este caso, entre las que Sagunt es la única representante del Camp de Morvedre.

De los expedientes que han provocado que el organismo dirigido por Ángel Luna cuelgue a Sagunt esta etiqueta, el más reciente hace referencia a las molestias denunciadas por una vecina a causa del montaje de una carpa durante las fiestas falleras de este año "a menos de un metro de distancia de su domicilio". Un primer requerimiento de información fue desatendido por el ayuntamiento, pero el recordatorio de la obligación legal de colaboración hizo que el consistorio emitiera una respuesta en la que justificaba el retraso en que "las quejas por los actos de la semana fallera suelen ser tratadas en el cuarto trimestre, época en la que se planifican las ocupaciones de vía pública para la semana de fallas del siguiente ejercicio".

Entre los argumentos municipales en su defensa también se hizo constar que "en 2022, el departamento de Fiestas y Cultura Popular ha sufrido una elevada proporción de trabajo con reducción de personal de forma temporal, lo que ha desembocado en un retraso generalizado excepcional de dos meses en la tramitación de expedientes, desde el mes de agosto". Entre las justificaciones también se señalaba que la carpa "se ubicó en ese emplazamiento de forma puntual con motivo de las medidas a tomar en prevención de la covid 19". Todas estas explicaciones no convencieron al Síndic de Greuges, que entre sus consideraciones destaca que "la inactividad del Ayuntamiento de Sagunto no ha sido respetuosa con el derecho de la persona a una buena administración ni con el deber de colaboración con el Síndic".

Otro de los recientes desencuentros entre estas dos administraciones tiene relación con un contrato menor para los servicios de psicología en las pruebas de acceso a la policía local. En mayo, una persona solicitó información al ayuntamiento, que no la facilitó hasta que el defensor del pueblo valenciano lo requirió por dos ocasiones. Esta respuesta de última hora no evitó una reprimenda de Luna, quien hizo constar que "el Ayuntamiento de Sagunto no ha colaborado con esta institución, puesto que no contestó, en el plazo máximo de un mes, a nuestra resolución de inicio de investigación".

Multa de tráfico y filtraciones de agua

Los otros dos expedientes en los que el Síndic no ha contado con el consistorio de la capital del Camp de Morvedre para resolver las quejas ciudadanas tienen relación con una multa de tráfico y filtraciones de agua en una vivienda. En el primer caso, el afectado alegó que no le llegó ninguna notificación hasta que directamente el departamento municipal de recaudación procedió al embargo en su cuenta por el importe de la sanción, "dejándole en estado de total indefensión sin la opción de recurso ni pago bonificado y además con incremento de intereses". El otro caso era una vivienda en la Travesía de San Ramón con constantes problemas de filtraciones, que requirieron innumerables visitas de técnicas tanto de Aigües de Sagunt como de Mantenimiento.