El BM Morvedre no falló en su desplazamiento a Santander, donde se midió el Uneatlántico BM Pereda (17-38). las saguntinas demostraron su superioridad en un partido que se rompió en los últimos minutos de la primera mitad y en el que Manu Etayo dio minutos a todas sus jugadoras.

El técnico navarro reconoce que fue un encuentro "muy completo y trabajado desde el principio". La clave estuvo especialmente "en el gran nivel defensivo y de portería. A partir de ahí, estuvimos fluidas en ataque durante muchos momentos y, a partir del minuto 25, nos fuimos en el marcador".

Pese a llegar al intermedio con una buena ventaja (10-16), las visitantes no solo no se relajaron, sino que "salimos muy muy fuertes y todo fue más sencillo". Además de los dos puntos, que sitúan a las saguntinas en tercera posición, a un punto de las segundas pero todavía con un partido menos, Etayo destaca entre los aspectos más importantes de la victoria que "no bajamos el nivel durante los 60 minutos". Con un amplio reparto en el apartado goleador, Barbosa volvió a ser la máxima anotadora de las saguntinas con ocho y estuvo secundada por los seis de Lucía Chumillas.

Rival irregular

Este "gran partido", supone la segunda cita en una "semana dura", que empezó con empate en casa y acabará este sábado (20 horas), cuando el BM Morvedre se mida al BM Santa Cruz de Tenerife. Sobre el rival, que acumula una racha de cuatro partidos sin ganar, después de infringir su único derrota de la temporada al líder, el técnico del conjunto saguntino apunta que "es irregular, pero complicado, con jugadoras de mucha calidad y el único capaz de ganar al Oviedo, además en Asturias".

Para sumar otros dos puntos, el BM Morvedre necesita, según su entrenador, "ir concentradas y bien preparadas para afrontar el partido de la mejor manera posible que nos permita sacar los dos puntos".