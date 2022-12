CC OO ha pedido formalmente a Volkswagen un compromiso de contratación a personas del Camp de Morvedre en la futura gigafactoría. Lo ha hecho en sus alegaciones al Proyecto Territorial Estratégico presentado por una de las empresas del grupo y que ha sido aprobado por el Consell.

El sindicato asegura que «a la vista de la situación actual en base de datos EPA y tasas de ocupación y desempleo, se alcanzaría el pleno empleo», por ello asegura que «resulta de gran relevancia para el conjunto de personas que habitan en el territorio».

Tras ver «sorprendente» que en el documento de exposición pública «se vincule la política de igualdad a la responsabilidad corporativa de la empresa, cuando es un elemento esencial de cumplimiento de legalidad», desde CC OO se muestra preocupación por cuestiones relacionadas con la movilidad.

«Si bien el documento destaca los beneficios que para la descarbonización de la economía tiene la fabricación a gran escala de vehículos eléctricos, en ningún momento aborda el impacto en la movilidad local ni establece requisito alguno sobre la implantación de planes de movilidad sostenible. Parece evidente que en todas las fases de construcción y producción se va a dar un crecimiento importante de la movilidad de personas y mercancías hasta los terrenos que ocupará la fábrica, con la previsible consecuencia de congestión de tráfico en todo el término municipal y vías de acceso en toda la comarca. La no previsión en el traslado multitudinario de personas trabajadoras puede tener un efecto contrario al de reducción de emisiones por la descarbonización del transporte, así como un incremento masivo del vehículo particular que suponga una densidad de tráfico muy relevante», dicen además de apuntar que «este hecho tiene consecuencias claras en el incremento de probabilidad ante el riesgo de accidentes in itinere, así como un impacto en la salud de las personas, en la productividad pretendida y en el impacto medioambiental».

Por ello, desde CC OO consideran necesario que el mismo diseño de la zona industrial se haga desde la perspectiva de la movilidad sostenible, «de modo que luego se facilite la implantación de planes de movilidad en los que el transporte colectivo sea prioritario, estableciendo con carácter general el transporte mediante el servicio colectivo. Esto redunda tanto en la implantación de líneas de transporte de viajeros interurbanas como supracomarcales, habida cuenta el gran impacto que la declaración de PTE Sagunto tendrá en la movilidad de las comarcas colindantes".

Así mismo, el sindicato ha solicitado mayor concreción en el impacto medioambiental del proyecto, así como garantías de sostenibilidad en materia energética así como en la gestión de residuos y en la gestión hídrica.

En lo referente a exenciones e incentivos fiscales, cree que «aún entendiendo que las mismas forman parte de la declaración de PTE y del acogimiento a la normativa en materia de aceleración a la inversión, por suponer un impulso a la actividad económica no solo de Sagunto sino de la propia política industrial de la Comunitat Valenciana, CCOO ha solicitado que las mismas se hagan ponderando el impacto que supondrá la declaración de PTE Sagunt con las condiciones y externalidades que ocasionará en la ciudadanía y en los servicios públicos a prestar», dicen además de abogar porque el suelo público resultante de la expropiación sea correctamente gestionado.