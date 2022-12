El concejal de Compromís per Sagunt y teniente de alcalde de la playa de Almardà, Pepe Gil, cree que la Demarcación de Costas en València y Castelló, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "está teniendo actualmente con la ciudad de Sagunto un trato inadecuado e indecoroso», en comparación con Almenara. El edil se pronunciaba en estos términos tras hacer público Levante-EMV que Costas está interviniendo en Almenara con tal de paliar los daños causados por las "mordidas del mar", apenas dos días después de que la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, lo reclamase, según explicó ella en redes sociales.

«Aunque en este momento la situación de las playas del norte de Sagunto no es tan grave como puede ser en Almenara, realmente es un efecto que puede verse perfectamente», afirma Gil.

Como ejemplo, el concejal explica que, en las Casas de Queralt, se hundió, tiempo atrás, el caminito que había en enfrente de las mismas, concretamente el paso de peatones frente a las casas, y que a día de hoy no han hecho nada para reparar esa situación. «En cambio, en Almenara, donde por otra parte nos parece muy bien que se hagan actuaciones, éstas se están haciendo en carácter de urgencia, cuya naturaleza no discutimos, pero pensamos que también hace falta realizar actuaciones similares y con un carácter similar a las realizadas en Almenara en las costas de Valencia y en especial en las playas de Sagunto en concreto. Y aquí nada de nada», afirma.

Gil finaliza asegurando: «Francamente la situación es mala y la actuación que está realizando el ministerio es vergonzosa cuando no realmente discriminatoria respecto a las playas de Sagunto. En cualquier caso, estaremos vigilantes y no dejaremos de exigir que se actúe en nuestras playas para que no vayan degradándose cada vez más, como ya se está viendo día tras día».