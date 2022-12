"Necesitamos recuperar la fortaleza del Fornás"

La reacción del CD Acero no puede hacerse esperar más. Después de un ilusionante principio de temporada, los rojiblancos cayeron en un profundo bache de resultados del que todavía no se ha recuperado al acumular cinco jornadas sin ganar y esperan volver a hacerlo frente al Villareal C. Según el director deportivo rojiblanco, Víctor Cervelló, apunta que "solo pensamos en ganar. El equipo necesita recuperar la fortaleza del Fornás, recuperar la sensación de que nadie puede quitarnos puntos en casa y, sobre todo, hacer buenos lo dos últimos empates frente a buenos equipos. Queremos mirar siempre desde arriba". Otro aliciente para sumar los tres puntos es despedirse de la afición por este año y brindar así la primera victoria de Abel Buades en su nueva etapa al frente del banquillo del conjunto porteño.