La restricción de tráfico por la Ciutat Vella de Sagunt se empezará a hacer efectiva hoy de manera oficial, tras estar desde principio de mes en periodo de pruebas.

La medida, no obstante, ha comenzado con críticas, tanto de algunos residentes como de uno de los mismos partidos que integran el gobierno local, Compromís.

Desde la formación se ha criticado que la medida no se haya consensuado antes con todo el vecindario. A pesar de que las delegaciones municipales de Movilidad y Policía Local (dirigidas por ediles del PSPV) sí que llegaron a mantener reuniones previas con vecinos y comerciantes para recoger sus sugerencias, los nacionalistas afean que no se tomaran en cuenta algunas peticiones de residentes en la zona.

De hecho, la asamblea local de Compromís ha pedido al grupo municipal «que vuelvan a insistir al equipo de gobierno que no se puede poner en marcha el control de acceso con cámaras en Ciutat Vella (calle Mayor, San Miquel, calle del Castell) sin atender a las propuestas y reclamaciones realizadas por los vecinos».

De entrada, cuestionan la posibilidad de acceder en el barrio solo con dos vehículos por domicilio y recuerdan que «en València, por ejemplo, se permiten hasta cuatro». También piden que se contemple la posibilidad de facilitar el acceso por la calle Mayor a residentes de otras zonas de Ciutat Vella (Santa Maria, Cavallers, Sant Ramon). «En el anterior sistema de barrera el acceso por la Puerta Ferrissa estaba abierto los miércoles para no saturar de tráfico la Glorieta y la plaza Mayor el día de mercado. Tampoco hay prevista la posibilidad de un acceso breve (10-15 minutos) sin sanción para solucionar casuística muy diversa: recoger una persona, llevar a establecimientos de restauración a personas de movilidad reducida, etc», añaden.

Junto a ello, aseguran que a los vecinos se les prometió una reunión antes de la puesta en marcha definitiva «que no se ha producido». Entre otras cosas, dicen, «se reclamaba señales informativas más visibles en los accesos e información de zonas de aparcamiento, problemas en la lectura de algunas letras por la cámara (no distingue, por ejemplo, V y W), la dependencia de una página web -no una APP- en una zona que por la falta de fibra tiene muchos problemas de conexión, la necesidad de un teléfono directo muy atendido para solucionar incidencias o urgencias como reparaciones o entregas de compras».

Junto a esto, alertan de que «la experiencia de los últimos meses es que, sin vigilancia policial, los turistas continúan accediendo por la calle del Castell y provocando problemas de tráfico». En cualquier caso, ayer mismo se dieron los últimos retoques al nuevo sistema e incluso se pintaron señales en el suelo para advertir de la entrada a zona restringida a los vecinos.