A finals del mes de novembre, les monges de l’Asil d’Ancians Desemparats van lliurar 7 cinturons-insígnia per als regidors. Era un treball que realitzaven tradicionalment i pel qual rebien un donatiu per part de l’Ajuntament.

Un dels aspectes que causà gran preocupació entre la corporació saguntina, en acabar l’any, fou l’elevació de la tarifa de la llum dels mesos de juliol–octubre per l’enllumenat de l’estació telefònica. Segons l’alcaldia, la raó era la instal·lació d’un focus encés tota la nit que il·luminava la façana. Però pareix que la causa era també que s’aplicava el 5 % d’un impost municipal que no sols no revertia a l’Ajuntament sinó que no estava autoritzat. Així que, es va aprovar que este no es cobrara. Una altra pujada que es va voler frenar és la del preu del pa. En el seu moment, es va incrementar per la pujada de la tarifa de les farines però ara era més baixa. En el Ple del 3 de desembre, es va acordar estudiar-ho. El regidor Garcia Alcamí va dir que en els pobles de la comarca estava a 70 cèntims el kilogram del pa sencer.

Les obres continuaven sent una preocupació municipal. Per una banda, el Govern Civil havia ampliat la normativa que calia que complira el contractista encarregat de fer el nou hospital. Pel que fa al cementeri general, es va permetre la realització de la paret de tancament a Ricardo Escamilla Moreno. Finalment, una altra reforma que es va posar en marxa fou la relativa al local destinat als pàrvuls. Després de la visita de la inspectora de primera ensenyança, es va comprovar que es trobava en condicions dolentes. En la sessió plenària del 10 de desembre, es va acordar la consignació pressupostària.

El problema de l’atenció sanitària fou greu en eixe temps. Des que va morir el metge titular, encara no s’havia ocupat interinament la plaça, tot i que el procés s’encetà en la sessió del 26 de novembre. Mentrimentres, els metges de la ciutat van dir que voluntàriament, fins que es cobrisca la plaça, podrien realitzar eixe treball voluntàriament. L’Ajuntament ho va acceptar en la sessió del 15 de desembre. També en el poblat del Port va haver problemes de personal. En la sessió del 10 de desembre, es va presentar el document de renúncia del metge Jaime Llopis Pisa. Segons ell “no conviene a sus intereses continuar en el ejercicio del mismo”. En la següent reunió, la del 15 de desembre, s’esmenta que estava com a metge interí Enrique Prats Grau amb un sou anual de 2.500 pessetes.

Reformes urbanes

Entre les reformes urbanes, es pot esmentar que en la sessió del 26 de novembre s’acordà l’acabament de la posada de llambordes en el carrer de la Puríssima. També es va decidir la posada de plaques indicadores de la direcció per on havien de circular els carruatges en el carrer nomenat del Port. Fou en la sessió del 10 de desembre.

Des de principis de desembre, l’Ajuntament començà a preparar la manifestació cívica del 24 de desembre dedicada als màrtirs de Betxí. Els diaris el Sol i el Heraldo de Madrid del 15 de desembre ho recordaven.

A finals d’any es va reivindicar una nova presó. Per eixa i unes altres notícies formaran part d’un altre De Cent en Cent. Mentrimentres desitgem bon Nadal als lectors i a les lectores.