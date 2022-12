Torres Torres pedirá medidas contra los olores de la planta de Algímia

El Ayuntamiento de Torres Torres pedirá medidas contra los malos olores de la planta de residuos de Algímia de Alfara. Este fue el acuerdo al que llegó la corporación municipal en el pleno ordinario celebrado este jueves. Una decisión que vino motivada tras la movilización de los vecinos de la urbanización de El Tochar, una de las zonas más afectadas por el hedor del vertedero.

Los residentes han presentado al consistorio cerca de 200 firmas con las que solicitan a la administración local que interceda para que se dé una solución al problema. En este sentido se ha comprometido toda la corporación, mientras la alcaldesa, Amparo Bolós, anunciaba el inicio de un expediente, que se tramitará a través de resolución de alcaldía para intentar dar respuesta a las demanda de los vecinos.

De momento, y aunque no se pudo aprobar nada porque el asunto no iba en el orden del día y se trató al finalizar la sesión, sí que todos los grupos políticos mostraron su voluntad de realizar una auditoría externa para tratar de averiguar el origen de los olores, conocer si las emisiones de la planta pueden ser nocivas para la salud, los niveles de contaminación atmosférica, así como la gestión de residuos que está realizando la empresa que gestiona la planta, ya que varios concejales consideraron que la instalación está tratando más residuos de los que debe; un último extremo que luego negó la concesionaria a este diario. Por otro lado, también se acordó en la sesión trasladar la situación al consorcio de residuos y a la propia Conselleria de Medio Ambiente "para que sean conocedores de lo que ocurre", dijo la alcaldesa.

Vecinos que acudieron a la sesión explicaron la gravedad del problema, que aseguran llevan padeciendo años, pero que se ha acrecentado desde que la planta cambió de gestores el pasado verano. "No podemos vivir así. Nos está afectando a todos los niveles". "Ustedes no saben lo que es ver vomitar a un hijo todos los días a las 8 de la mañana, porque la olor es insoportable", explicaba una vecina. "El olor te provoca unos dolores de cabeza que no se pueden soportar". "Es un tema de salud pública, por eso es necesario que intervengan de inmediato", pedía a la corporación. Describían además la imposibilidad de tener las puertas y ventanas abiertas, "no podemos salir a la calle a pasear a determinadas horas, ni invitar a nadie, esto no es vivir", insistía otra.

La alcaldesa daba fe de lo que contaban los vecinos después de acudir la semana pasada a la urbanización junto a la Guardia Civil tras pedírselo residentes para que fuera testigo. «Los propios guardias civiles no podían aguantar el olor, era vomitivo; así lo hicieron saber», decía Bolós.

Los vecinos informaron de que el asunto no solo atañe a la urbanización del Tochar, ya que el olor empieza a notarse en todos el pueblo de Torres Torres, como bien aseguró otra concejala de la oposición, además de en Algímia y en algunas zonas de Alfara.

El consorcio "está actuando"

Por su parte, el presidente del consorcio de residuos y alcalde de Estivella, Rafa Mateu, adelantaba a Levante-EMV el interés de la entidad por resolver la situación. Prueba de ello, "son las medidas que se vienen tomando desde hace meses y las nuevas que hemos aprobado en el pasado pleno", explicaba. Entre ellas, Mateu adelantaba la instalación de una "nueva antorcha para la quema del metano, ahora hay una y se colocará otra". Por otro lado, se está estudiando colocar Bentonita para sellar los compartimentos donde están las balas de residuos del vertedero.

Añadía que se ha cubierto la balsa de lixiviados, se han embalados los residuos para evitar que emanen olor y puedan mojarse y generen más lixiviados, y entre bala y bala se ha colocado grava para hacer más estancos los compartimentos, y "seguiremos trabajando", comentaba.

Un estudio eliminará del gas los componentes que producen olor

Por otro lado, desde la concesionaria de la planta, se ha negado a preguntas de este diario que la instalación esté tratando por encima de su capacidad que se sitúa en 120.000 toneladas y " a esto no se ha llegado", apuntaban.

En cuanto a la gestión, aseguran que "es la misma que antes, aunque se van a implementar medidas de mejora", adelantaban desde la empresa. A este respecto se exponía que gracias a las subvenciones de la conselleria al consorcio hay previsto para el primer trimestre de 2023 iniciar un estudio para optimizar la desgasificación con el objetivo de llevar a cabo un proceso de canalización del gas mediante el cual se puedan eliminar los componentes relacionados con el olor. Por otro lado, se pretende mejorar el sellado del vertedero, para ello se utilizará un material mucho más impermeable del que había, con la finalidad de evitar que salgan olores al exterior.

Desde la empresa también se mostraba preocupación por las quejas vecinales, de ahí que, "estamos estudiando y poniendo en marcha acciones", terminaban.