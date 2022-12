El BM Morvedre quiere cerrar el año al acecho del líder

El BM Morvedre todavía no está de vacaciones, porque este miércoles a las 20.30 horas tiene pendiente el último partido aplazado que llevará al BM León hasta el René Marigil. Tras unas semanas frenéticas, las saguntinas tienen en su mano, si superan al antepenúltimo clasificado, cerrar esta primera parte del campeonato en la segunda posición de la División de Honor Oro, solo por detrás del BM Oviedo.

El equipo de Manu Etayo dio el último paso para consumar esta escalada en Santa Cruz de Tenerife (18-35), donde las visitantes encontraron resistencia en los primeros 20 minutos hasta que un parcial de 1-9 rompió el marcador. "Fue un buen partido, aunque nos costó encontrar el ritmo", apunta el entrenador navarro.

El técnico añade que "conseguimos goles rápidos y tuvimos buena defensa y portería", de tal forma que "estamos contentos por las dos salidas complicadas que hemos sacado y ahora nos queda intentar sacar los dos puntos contra el León antes de las vacaciones". En Santa Cruz, Barbosa con 11 lideró la tabla de goleadoras, por delante de los cuatro de Helena del Olmo y Gabi Romero.

Etayo espera este miércoles un rival que, si bien no arrastra buenos resultados, "es un equipo rápido que imprime mucha velocidad a su juego y se va a partidos con muchos goles. La clave estará en que hagamos buenos ataques, no perdamos balones y estemos preparadas para un repliegue rápido para que no nos sorprendan".