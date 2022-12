"No me gusta llorar por los árbitros, pero ha llegado el momento"

El Atlético Saguntino cerró su año liguero con un empate en casa frente al Valencia Mestalla (1-1), antes de centrarse en el histórico partido que este miércoles le medirá en el Nou Morvedre (19 horas) al Rayo Vallecano en busca de una plaza en la tercera ronda de la Copa del Rey. Los rojillos llegan a este choque con el sinsabor del último, donde algunas decisiones arbitrales fueron "una barbaridad", según reconoce el técnico Gerard Albadalejo.

El técnico añade que "en una categoría tan igualada no deberían darse estas situaciones" y relata sobre una de ellas que "no entiendo cómo el árbitro, que estaba más cerca, dio gol y lo anuló por el asistente. Quiso ser protagonista, porque el Mestalla ni protestó". Pero esa no fue la única polémica, ya que, en el tiempo añadido, "no nos pitaron un penalti que eran claras manos". Albadalejo no puede ocultar su indignación, aunque admite que "soy consciente que no le ponemos las cosas fáciles a los árbitros, porque somos muy intensos, pero creo que hay decisiones que ya nos han condicionado varios partidos. Al final todos lloran por los árbitros, a mi no me gusta hacerlo, pero creo que ha llegado el momento".

Los visitantes entraron mejor al partido, pero el primer acercamiento peligroso fue local por medio de Luis Navarro. La reacción valencianista no se hizo esperar, pero la salvó Marcos Lavín. Sobre la media hora volvieron las ocasiones, pero las defensas se impusieron. Todavía con 0-0 llegó la primera polémica y ya en la segunda parte vino el tanto del Mestalla. Un gol de Kike Torrent puso las tablas antes del indignante final. Sobre este desarrollo, Albadalejo señala que "ellos empezaron mejor, pero nos ajustamos hasta que una mala defensa propició su gol. Reaccionamos rápido y volvimos a equilibrar el partido hasta el penalti final que no nos pitaron". El técnico saguntinta señala que "hicimos un partido para ganar y metimos los goles para hacerlo, pero si los anulan no podemos hacer más. Nos quedamos con mal sabor de boca".

Comida, bebida y música en la fan zone por la Copa del Rey

Copa del Rey

Superada la indignación, los rojillos giran toda su atención a la Copa del Rey, que este miércoles de 13 a 17.30 horas en el Nou Morvedre merecerá la organización de una fan zone con comida, bebida y música. También se habilitará la venta de camisetas y bufandas para ambientar los prolegómenos de este partido histórico.