La Navidad llega a todos los rincones de la Mancomunitat de La Baronia, con distintas iniciativas pensadas para pequeños, jóvenes y mayores.

La música ha sido una constante en la programación de Navidad de Algar del Palància. No han faltado los conciertos de la Sociedad músico cultural de Algar con la agrupación musical del Alto Palancia, CEAM de Segorbe. El pasado fin de semana fue el turno de la Coral Infantil OVL de València.

Pero sin duda, tras el encendido de luces, uno de los actos más esperados en el municipio y sobre todo para los niños, será la cabalgata de los Reyes Magos, el próximo 5 de enero, a las 19 horas, que vendrá precedida de la entrega de las cartas a los emisarios reales, acto que tuvo lugar, también este pasado fin de semana.

Actividades navideñas para todos

Algímia d' Alfara dio comienzo a las fiestas con la tradicional Fira de Nadal, donde decenas de paradas mostraron productos típicos de estas fiestas como dulces, juguetes y artesanía; una cita que llenó las calles de la localidad.

Encetem el Nadal al poble. Hem encès les llums a la plaça de l'Hostal. Hem cantat Nadales amb la UMCE. Hem berenat... Posted by Ajuntament d'Estivella on Sunday, December 11, 2022

Estivella lleva varios años apostando por la decoración de Navidad, elemento indispensable para la celebración de estas fiestas en este municipio de la Baronia, prueba de ello es la tercera edición de su concurso de balcones, fachadas y escaparates, en el que participa buen parte de la población engalanando el caso urbano. Los ganadores se darán a conocer el próximo 30 de diciembre y los afortunados se llevarán un lote de dulces artesanos.

Tampoco han faltado los homenajes a María Chenovart por parte de la Associació Cultural Arrels, ni la música con el tradicional concierto de Navidad a cargo de la Unión Musical cultural de Estivella, que tendrá lugar el próximo 23 de diciembre.

Talleres y juegos tradicionales

Dos talleres destacan en la programación del municipio, el del 27, «La barraca de xocolata», en el centre cultual y al día siguiente, uno de magia. El 28 será un día importante para el deporte, ya que se correrá la tradicional San Silvestre, a partir de las 18 horas.

Las Navidades también llevan a este pueblo de la Baronia juegos didácticos para el 29 y teatro para el 30, de la mano de la Tourne Teatre con la obra «El mag de oz». No faltarán las campanadas ni tampoco la Cabalgata de Reyes.

Gilet también ha preparado una amplia programación donde no faltan los talleres del 26 al 29 de diciembre y los musicales que son un denominador común todas las navidades. En este caso, el «Cantaballa Giletà" y otro de superhéroes.

El lleno total también lo aseguran los torneos deportivos y en este caso de fútbol, que se disputarán del 27 al 29.

No faltarán los eventos tradicionales, empezando por la Nit de Cap Any que se recupera tras la pandemia con una cena multitudinaria en las naves que ha comprado el ayuntamiento para usarlas como salón multiusos. A esto se suma el cartero real, para el 2 de enero y la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, el 5 de enero, a las 17,30 desde Sant Esperit.

Los conciertos de Navidad

Alfara de la Baronia sigue fiel a sus conciertos como el que ofrecerá la Coral Alba, «El Nadal al cançoner d’Upsala», música de Navidad en la València del siglo XVI. Concierto dirigido por Sergi Rajadell en la iglesia de San Agustín, el próximo 23 a las 19,30 horas.

En Albalat dels Tarongers, después de la inauguración de la «Bustia reial», que da comienzo a las fiestas, habrá para este miércoles, taller de galletas, y actividades durante la semana para los jubilados.

En cuanto a los eventos tradicionales, Albalat prepara una gran noche de fin de año con reparto de uva y cava para dar la bienvenida al año nuevo, que se dará con mucha música, gracias a la discomóvil que hay contratada en la Plaça del Molí. La programación se cierra con la cabalgata de los Reyes Magos.

Una amplia programación

En Torres Torres, la música cobrará protagonismo el viernes, día 23, con el concierto que ofrecerán a las 19:30 horas, en la iglesia parroquial, el CRA Baronia Alta, el Cor Unum de Cambra y la coral Virgen de la Leche de Torres Torres. Además, para Nochevieja se ha preparado una cena, a cargo de la peña taurina, seguida de baile y también habrá una programación especial por la llegada de los Reyes Magos. No hay que olvidar la festividad de la patrona, el día 31, donde se repartirán las típicas "coquetes".

En Petrés, han recibido las fiestas con la tradicional decoración del árbol navideño en la plaza de la Iglesia. Sin embargo, el mercado de asociaciones, celebrado este fin de semana ha dado el pistoletazo a los actos, con un cuentacuentos y una comida popular a la que acudieron decenas de personas. La localidad dirá adiós al 2022 con las campanas y fin de fiesta con orquesta. Para el 2 de enero habrá un espectáculo musical y la programación pondrá su cierre de oro con la cabalgata de los Reyes Magos; una llegada muy especial que tampoco faltará en Segart.