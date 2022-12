La discreción y la humildad fueron dos características de una de las personas que más admiración unánime provoca en Estivella: Su pintora ya fallecida María Chenovart. La gran calidad humana que desprendía y la admiración por su legado llevaron recientemente a la asociación cultural Arrels a prepararle un sencillo pero emotivo homenaje que, de alguna manera, perdurará en el tiempo gracias a las nuevas tecnologías.

La razón es que han editado un documental sobre su vida y su obra que después se ha difundido por Youtube. Se trata de un trabajo audiovisual realizado por Santiago Mateu y el cronista oficial, Lluís Mesa, que incluye una entrevista que le hizo este último hace unos años, además de imágenes de muchos de sus trabajos. Este reportaje gráfico, de menos de 35 minutos, se estrenó en la Casa de Cultura de Estivella, seguido de una intervención del alcalde, Rafa Mateu, poco antes de recorrer una exposición que reunió algunas de las obras de Chenovart, una pintora que se formó en la academia de San Carlos, con el gran Genaro Lahuerta y luego fue profesora en los institutos de Segorbe y l'Alcora.

El presidente de Arrels, Santiago Mateu, fue el encargado de abrir el acto y lo hizo con un pequeño homenaje al recientemente fallecido Ferran Zurriaga, leyendo una cita suya: "Diuen que totes les persones i pobles haurien de sentir-se orgullosos de la civilització on han nascut, del patrimoni que han creat i de la llengua que parlen, ja que en la vida necessiten tenir arrels i autoestima. Nosaltres, els valencians, no sembla que hàgem acomplit sempre aquest precepte o teoria. Encara ara trobem moltes vegades persones que no senten cap admiració pels paisatges que els envolten, pel territori i pel patrimoni cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i sembla que no estimen gens la llengua del seu poble. És així com moltes d’aquestes persones queden excloïdes d’assaborir l'obra creativa de tots aquells que han treballat el patrimoni natural i cultural del seu territori i es perden la satisfacció i el goig de mirar i descobrir les emocions que ajuden a comprendre el món i els pobles que l’habiten, a estimar el seu entorn".

Y es que, a juicio de Mateu, la figura de María Chenovart "no ha tenido la trascendencia que merecía como pintora". Por ello, desde Arrels se ha querido hacer este homenaje, aunque por un doble motivo: "Ella es el principal referente del imaginario colectivo compartido en Estivella. A través de su persona y de su obra, e independientemente de las ideologías, María conseguía unir. Pero no ha tenido el suficiente reconocimiento que merecía. Ni ella como persona, ni su obra", explicaba Mateu tras ese acto que, en su opinión, "era un acto de justicia con ella".

Arrels prepara nuevas acciones al creer que la pintora «no ha tenido el reconocimiento que merecía»

En Arrels, no obstante, siguen con la convicción de que éste solo ha sido el primer paso para poner en valor la figura de esta pintora nacida en 1924 que, según Mateu, "no tuvo fácil lo de dedicarse a pintar y estudiar en la academia de San Carlos, seguramente también en parte por ser mujer".

Por ello, en la asociación ya están pensando en otras acciones. "Queremos dignificar la persona y el personaje, pero de una manera que perdure en el tiempo, sobre todo, darlo a conocer a las nuevas generaciones. La idea es hacerlo desde el ámbito e la cultura y que esto no se quede en algo puntual.Devolverle la generosidad que ella tuvo con Estivella. Colocarla en el lugar donde tendría que estar", apuntaba Mateu.

Obra

La obra religiosa más destacada de María Chenovart se encuentra en la iglesia de Sant Francesc de Borja de València, la ermita de Beselga y la iglesia de Estivella, como explica el cronista oficial de Estivella, Lluís Mesa. «Los paisajes de Chenovart reproducen como nadie la vegetación y sobretodo los algarrobos de la comarca. Su luz y color es la mejor herencia del pintor Genaro Lahuerta, su maestro», apuntaba, además de destacar que Maria Chenovart "ha sido una pintora pionera en la comarca que, en un tiempo que no era fácil, demostró que el arte no era solo para hombres".