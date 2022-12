La suciedad en las calles ha vuelto a levantar críticas desde la oposición en Sagunt. En este caso se trata del PP que habla a través de los vecinos de la plaza Cánovas del Port de Sagunt para asegurar que "claman" por la falta de limpieza tras los botellones de fin de semana. El portavoz popular, Sergio Muniesa, añade que "es indignante que el tripartito de Darío Moreno no tome medidas urgentes pese a las criticas reiteradas en los barrios de la ciudad".

Según esta denuncia, los restos tardan "días" en retirarse, lo que resulta "impresentable" al estar llena de colillas, cristales rotos, botellas, vasos de plástico, incluso algunos llenos, y con papeleras rebosantes todo el fin de semana". Pero lo peor para Muniesa es que "no es algo nuevo, pero sí se agrava sin que la SAG pase por la zona desde la semana anterior". Este "desastre" ya se arrastra desde hace meses, como "podemos comprobar con el incremento de denuncias de los vecinos que están cansados de soportar estas situaciones. No se creen los anuncios de visitas de alcalde de barrio, porque no solucionan nada".

Sobre el cambio de gerente de la empresa de limpieza producido hace unos meses, "los resultados no pueden ser más desalentadores y la falta de soluciones nos hace exigir nuevamente que pongan a alguien al frente, porque solo con el esfuerzo de los operarios de la SAG por cubrirles las espaldas, no es suficiente. La ciudad está sucia y la nefasta gestión del partido socialista, Compromis y EU, retratada".