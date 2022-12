Un gesto tan sencillo como encontrarse un objeto perdido y llevarlo hasta el retén que tiene la Policía Local en el Ayuntamiento de Sagunt puede acabar con muchos dolores de cabeza de los afectados.

Un vecino de la población, Raimundo Giménez, ha querido dar testimonio público de su "enorme agradecimiento" a la persona que llevó hasta el retén la cartilla del banco que él había perdido esta semana y que no era capaz de encontrar, por mucho que revolvía toda su casa.

Raimundo admitía haberlo pasado mal cuando se dio cuenta de que la había perdido, teniendo en cuenta que ahora esa entidad bancaria solo cuenta en la localidad con un cajero y, por teléfono, intentó sin éxito comunicar lo sucedido. "Antes me cansé de esperar, que pude hablar con ellos", reconocía.

Por ello, cuenta que "después de rebuscar mucho la libreta y de no poder dormir, dándole vueltas", se le ocurrió acercarse hasta el ayuntamiento por ver si la tuvieran en objetos perdidos. "¡Justo, dio la casualidad de que alguien la había llevado allí!. Sentí una alegría enorme y un gran agradecimiento pero, cuando pedí que por favor me dieran el nombre de la persona que había tenido ese gesto para poder decírselo en persona, me dijeron que era imposible por la protección de datos, así que he pensado que el periódico sería una buena manera de hacerle llegar el mensaje porque yo es que no podía dormir", explicaba a Levante-EMV. "¡Todavía queda gente buena!", añadía.

Desde la delegación municipal de Policía Local confirmaban que su sección de «Objetos Perdidos» está llena de todo tipo de cosas, pero abundan las llaves, documentos nacionales de identidad, pasaportes, carnés de conducir y carteras. Si pasa el tiempo y no se localiza a los propietarios de los DNI y pasaportes, estos se envían a la comisaría de la Policía Nacional, mientras que los carnés de conducir se remiten a la Jefatura de Tráfico de València. Las llaves, sin embargo, se destruyen pasados unos años.

Aún así, desde la Policía Local siempre se hacen gestiones para encontrar a los dueños que, a veces, tardan meses en fructificar. Esto último es lo que ocurrió precisamente ayer, cuando al fin se consiguió entregar a una mujer un bolsito que había extraviado hace casi un año gracias a que un agente lo reconoció como propiedad de una vecina a la que, por otras vías, no se había conseguido localizar.

Cartera con 500 euros

Entre los «milagros» que ha permitido esta sección, también está la recuperación de muchas tarjetas de crédito y carteras con dinero. De estas últimas, hay casos llamativos, como cuando el civismo de una persona anónima permitió este verano devolver una con 500 euros a unos turistas franceses. Como explicaban desde la Policía Local de Sagunt, «la gente nos trae cosas a diario, tanto al retén de la central de policía como al Ayuntamiento de Sagunt y la tenencia de alcaldía. Ya sean jóvenes o mayores, por suerte, quedan muchas personas buenas y honradas».