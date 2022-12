Los recientes robos en casas de Sagunt han puesto en alerta a los vecinos, especialmente, a los residentes en la zona del Norte del Palància y a quienes viven en los adosados cercanos al cementerio.

En las últimas semanas, en estos dos lugares se han registrado, al menos, cinco robos y un intento que, por suerte, no fue a más. Todos ellos tienen en común que el blanco han sido viviendas unifamiliares y que los asaltos se han producido al anochecer, justo aprovechando salidas momentáneas de los dueños. "Se ve que nos están vigilando y aprovechan cuando no hay nadie", explicaba a Levante-EMV una de las afectadas.

Solo en una tarde, dos adosados del Norte del Palancia fueron asaltados y revueltos de arriba a abajo, en un intervalo que va de 18,30 a 19,30 horas, como detallaba uno de los propietarios, que se encontró las cuatro plantas registradas "con toda la ropa y objetos tirados por el suelo". "Entraron por la terraza de delante justo a una hora donde aún hay mucho movimiento de gente por aquí", explicaba. "Tenía en casa cámaras de foto, ordenadores... pero no se llevaron nada de eso. Iban a por dinero y joyas", añadía.

Junto a ello, reconocía "haber tenido suerte" porque, al hacer memoria luego de lo que pasó esa tarde e ir atando cabos, se dio cuenta de que aún pudo haberse encontrado a los ladrones en el interior de la vivienda. "Yo salí, pero luego volví a entrar un momento a por unas naranjas que tenía en el patio. Simplemente, las recogí y me volví a marchar. En ese momento, los ladrones ya debían estar dentro pues justo mi vecina sí oyó sus ruidos, pero la mujer lo que pensó es que era yo que estaba de trajín", decía.

Esa misma tarde, dos vecinos suyos que viven en un unifamiliar cercano sufrieron la misma suerte, en otra salida rápida en la que ni siquiera llegaron a conectar la alarma de seguridad, momento que aprovecharon los ladrones. "Un día o dos antes de la misma semana, también entraron en otro adosado justo cuando los dueños se habían ausentando", apuntaba el vecino.

Como en los otros casos, además de dejar todo tirado por el suelo, el objetivo era el dinero en efectivo y el oro. De hecho, otra vecina del Norte del Palància a la que le han entrado en las últimas semanas afirmaba que, con sus joyas, los delincuentes fueron selectivos y no se llevaron cualquier cosa. "Cogieron todo lo bueno. Lo de plata y la bisutería lo dejaron. Y las cajitas donde yo guardaba cada cosa, también. Se ve que iban metiéndolo en bolsas, pero oro no dejaron nada. Y relojes buenos también se los llevaron", apuntaba. "Otra cosa que me llamó la atención es que abrieron la hucha de mi hijo para llevarse los billetes, pero las monedas, no", agregaba esta mujer que sufrió el robo de 17,45 a 19 horas, cuando salió con su hijo a un parque cercano. "Al llegaron vimos que nos habían entrado por la terraza de atrás. Debieron saltar, hacer palanca y abrir el ventanal", contaba admitiendo que, para una salida tan breve, no había llegado a poner la reja corrediza.

"Otro vecino del mismo bloque de adosados ya sufrió, 15 días antes, un intento de robo a través de la terraza de su jardín. Y no descartamos que haya habido más intentonas pues, en dos semanas de diferencia, se han producido dos roturas en la tubería de gas natural, cuando en 13 años no había ocurrido nada así. Por eso, pensamos que debieron romperlo ellos al intentar colarse pues, según nos dijeron los técnicos del gas, alguien debía haberlo chafado", apuntaba.

A estos casos se le suma otro robo en un adosado cercano al cementerio. "La verdad es que es preocupante saber que hay gente pendiente de tus movimientos para entrar en tu casa", decía una de las afectadas, mientras la Policía Nacional confirmaba a este diario que está investigando lo sucedido.