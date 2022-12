"El equipo de gobierno de Sagunt sí cumple las ordenanzas que aprueba". Así se ha expresado el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Sagunt, Javier Timón, rechazando de forma tajante lo afirmado recientemente el edil de Vox, Alejandro Vila, en relación a la ordenanza que obliga a tener limpios los solares.

"Por supuesto que estamos cumpliendo en mantener limpias nuestras parcelas para así evitar plagas y molestias. La empresa SAG se encarga de ello y también cumplimos con las especificaciones de vallado", aseguraba el socialista.

Timón admitía, no obstante, que las imágenes que envió el edil de Vox sobre la situación de un solar del Port de Sagunt podían llevar a confusión. "En realidad, es la foto de un solar que está limpio en toda la zona municipal y, pero con algo de maleza en una propiedad privada que hay en uno de sus extremos. Y justo la foto está tomada desde esa última zona", apuntaba.

Respecto a la crítica de Vox de que hay vallados de parcelas municipales que no cumplen los parámetros especificados en la ordenanza, el socialista lo achacaba a que son verjas colocadas con anterioridad a esa normativa. "Una ordenanza lo que no tiene es carácter retroactivo. Regula las cosas a futuro y marca las directrices de cómo se deben hacer las cosas desde su aprobación pero no por ello vamos a cambiar el resto de vallados que, cuando se hicieron, se regían por otra ordenanza", añadía.