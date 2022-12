S’acosta el final de l’actual legislatura local i cal fer-ne una valoració, analitzar errors i encerts, fer canvis, millorar…

Des de Junts per Faura crec que podem dir que no ens hem desviat massa de la línia que vam marcar a l’inici de la legislatura: fer oposició, fiscalitzar l’acció del govern i posar el nostre capital polític i humà en pro de millorar el nostre poble, sempre des del diàleg, l’entesa i la proximitat. També diré que no sempre ho hem aconseguit, això. Tal com diré que no sempre ens hem trobat una predisposició per part del PSOE local per a tal diàleg, com la que ens hem trobat les darreres setmanes. Anem a pams.

Estem satisfets, i així ho vam manifestar al darrer ple extraordinari, del procés d’elaboració, debat i aprovació del pressupost municipal. Hem participat, hem preguntat, hem fet consultes als tècnics, hem fet aportacions i, definitivament, hem donat el nostre suport als comptes municipals de 2023.

Val a dir que feia molts anys que el grup de l’oposició que representem al valencianisme i al republicanisme local no donàvem suport a un pressupost municipal, però enguany, a més de participar d’un procés com calia i bastant participat, hem aconseguit que el document reculla una reivindicació de Junts per Faura.

El pressupost de 2023 recull, a petició nostra, una partida per l’estudi per a l’ampliació de les voreres del carrer València en el tram comprès entre el carrer de la Mar-Andrés Piñó i Major-Santa Bàrbara. Després que alguns veïns ens ho advertiren, vam comprovar que era un carrer amb un pas freqüent de vianants -especialment gent gran-, voreres estretes que impedien anar per damunt de la vorera amb carret de gent gran o de bebè i transitat pas de vehicles. El resultat és que els vianants que han d’usar carret ho han de fer pel mig del carrer, fet que, amb l’estretor de la via i el constant pas de vehicles, genera incomoditats evidents.

Així les coses, ens vam posar a sobre d’aquest fet i vam condicionar el nostre vot perquè el pressupost local recollira una inversió a tal efecte: un estudi per ampliar les voreres del carrer València i després plantejar les alternatives en una audiència pública al veïnat del tram afectat perquè decidiren quina era la manera més apropiada per posar-hi solució.

El govern local ho va acceptar, potser sense estar convençut i a última hora. De fet, no debades a totes les reunions i negociacions prèvies estaven tancats en banda fins que, pocs minuts abans, avantposaren traure el pressupost per unanimitat i van acceptar. Estem agraïts, tot s’ha de dir.

Per tant, en un futur que no ha de ser molt llunyà, els veïns d’eixe tram del carrer València gaudiran d’unes voreres més àmplies i un millor pas de vianants gràcies a la força negociadora de Junts per Faura. Es una bona notícia, seguim!

En definitiva, al nostre poble s’acosten nous temps que aconsellen raonar més, entendre’ns millor, potser tots hem de fer un pensament… El que és segur és que, si ho fem, serà en benefici del nostre poble, de la millora constant del nostre entorn i d’eixe espai de convivència que amb estima volem trobar a Faura.