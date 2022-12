La exigencia de reintegrar ayudas covid desconcierta a comerciantes de Sagunt

La exigencia de reintegrar ayudas covid-19 por la incompatibilidad de las concedidas a nivel autonómico con las aprobadas por el Ayuntamiento de Sagunt ha causado desconcierto entre comerciantes afectados.

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Labora, es el que está demandando las devoluciones en toda la Comunitat Valenciana, como ya informó Levante-EMV, tras detectar la viceintervención General de Auditorías de la Generalitat que en 1.000 expedientes se ha producido una duplicidad con otras subvenciones municipales.

En la Asociación de Comerciantes, Empresarios e Industriales de Sagunto y la Comarca (Aceisyc) admitían que la medida les ha pillado por sorpresa y que, de momento, ha tocado de lleno a 11 establecimientos de los casi 180 que componen la entidad. "Está claro que no todos los integrantes de la asociación llegaron a pedir las subvenciones, pero no descartamos que nos lleguen más casos", reconocía ayer a este diario su presidente, José Luis Doblaré. Desde la entidad "no ven lógico lo sucedido" y aseguran que están estudiando hacer las reclamaciones de forma conjunta "para defender la compatibilidad de las dos ayudas o intentar, como mínimo, que no haya que devolverlas con recargo", explicaba.

El pago de intereses de demora es, de hecho, lo que Labora ya ha exigido a comerciantes de la ciudad, además del reintegro, de acuerdo a la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones. Mari Carmen, copropietaria de una tienda de ropa de Sagunt, ha optado por devolver los 750 euros que le reclamaban y pagar, además, otros 50,88 euros de recargo para no arriesgarse a que esta última cantidad fuera ascendiendo. "Hemos reclamado y estamos a la espera de respuesta pero, por miedo a tener que pagar más intereses, de momento ella ha abonado los 800,88 €", explicaba su asesora a este rotativo.

"Las ayudas del ayuntamiento sí eran compatibles con las de otros organismos"

Una vecina de Sagunt que tenía un negocio de tartas también expresó su malestar durante el último pleno ordinario porque le habían reclamando la devolución de una de las ayudas alegando que su establecimiento estaba oficialmente dentro de un epígrafe que incluye a las panaderías y, por tanto, no estaba obligado a cerrar durante el estado de alarma. "En realidad esto no tiene sentido porque yo me dedico a hacer tartas y lógicamente nadie durante la pandemia me encargaba nada porque no era tiempo de celebraciones. Es injusto que a mí me consideren como un horno cuando, realmente, yo no hago pan, ni vendo nada como los establecimientos que sí que pudieron seguir abriendo a diario", explicó. Ante esto, el alcalde, Darío Moreno, le garantizó que revisarían su caso para ver lo ocurrido porque él consideraba que era Labora quien le había exigido la devolución.

El ayuntamiento no está exigiendo ningún reintegro

Desde el equipo de gobierno local se ratificó luego a este diario que el ayuntamiento no está exigiendo ningún reintegro de las ayudas covid aprobadas en mayo de 2020 con un importe de 1,8 millones de euros. Como explicaba la edil de Promoción Económica, María José Carrera, "las ayudas que nosotros concedimos sí eran compatibles con las de otros organismos, como así se recogía en el artículo 6 de las bases de las regulan". Este último, de forma literal, afirma "las ayudas reguladas en estas bases serán compatibles con otras que tengan la misma finalidad y que sean de otras administraciones públicas, teniendo en cuenta lo referido en el apartado 4.3. 2", dice en relación a la exigencia de que "en ningún caso el importe de la ayuda, unido al de otras posibles subvenciones procedentes de cualquier administración o ente público o privado, podrá superar la merma de ingresos de la actividad como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus durante los meses de marzo y abril".

Hay casos como el de una tienda de tartas a la que le obligan a devolver la ayuda por su epígrafe en Hacienda

En cualquier caso, las cartas enviadas por Labora ya han hecho que comerciantes de la capital de Morvedre hayan rechazado la ayuda del ayuntamiento, que era de un importe algo inferior a los 1.500 euros que ofrecían desde la Generalitat. Así lo confirmaron a este diario desde la asociación de comerciantes Ciutat de Sagunt, que pedían una solución para la afectada que acudió al pleno por ver su situación "tremendamente injusta".

Aún así, hay otros comerciantes que ya han reclamado ante Labora para no tener que devolver su ayuda y han tenido más éxito. Es el caso de dos peluqueras que comparten una comunidad de bienes, a las que se les pidió la devolución de 750 euros al entender que, durante la pandemia, no estaban obligadas a cerrar. Sin embargo, como prosperó la segunda reclamación que ellas presentaron a través de una gestoría, al final, no han tenido que reintegrar nada.

Lo peor, no obstante, son las historias como las de los dueños de un bar y de un pub de Sagunt, que tuvieron que devolver las dos ayudas al haberse visto abocados al cierre. Primero reintegraron la del ayuntamiento por ser incompatible con la del Labora. Luego, además, tuvieron que devolver esta última al no haber podido mantener su negocio el tiempo mínimo requerido para lograr esos 1.500 euros.

Trato desigual de Labora a las dos titulares de un mismo negocio

La gestión de los reintegros de las ayudas Covid de Labora ha dejado un caso llamativo en Sagunt. Dos autónomas que regentan juntas una tienda ropa recibieron en su momento 1.500 euros de ayuda cada una y, sin embargo, ahora, han sufrido un trato desigual.

En principio, a ambas les exigieron la devolución de 750 euros, al entender Labora que no les correspondían porque su negocio no era una actividad que estuviera obligada a cerrar.Las dos reclamaron de la mano de la misma asesora y la respuesta ha sido diferente. Mientras que la segunda alegación de una de ellas fue aceptada y le eximieron de reintegrar la ayuda, la otra se ha quedado sin recibir respuesta y ha optado por retornarla, pagando ya un recargo de 50,88 euros de intereses, por si al final esa última cantidad va en aumento.