El futbol a Sagunt de fa cent anys

En el mes de desembre de 1922, el futbol va ser protagonista de l’actualitat. Cal destacar la crònica que feia el Diario de Valencia el 20 de desembre dedicada al partit entre el FC Sagunto i el Júpiter FC. Va guanyar l’equip local per un gol. L’equip saguntí va estar compost majoritàriament per futbolistes de reserva i sols 4 n’eren del primer equip. Els jugadors foren: Galindo, Torres, Julio, Nuñez, Casanova, Bono, Maniu, Huiset, C. Escrig, Báguena i Felipe. Destacà l’actuació del defensa Julio. El gol fou marcat per Felipe, a través d’una jugada combinada amb C. Escrig. L’arbitre Carlitos Beltrán, segons el corresponsal, ”demostró ser parcial a favor del Júpiter que incurrió en faltas que no fueron”. Com que va ser increpat pel públic, suspengué el partit en acabar la primera part.

Un altre partit de futbol que destacà la premsa fou el jugat contra el Mompeó FC de València en l’última setmana de l’any. Ho relatava el Diario de València, en la seua edició del 30 de desembre. En eixa jornada, de matí, van jugar els equips infantils. Empataren. De vesprada, jugaren els primers equips. El Sagunto CF va guanyar amb un gol. Un altre any, l’Ajuntament recordava la matança dels saguntins liberals realitzada pels carlistes en la població de Betxí el 1873. A les 10.00 hores, va eixir la manifestació cívica. L’esdeveniment havia estat anunciat el 15 de desembre pels diaris El Sol i el Heraldo de Madrid. Varen estar presents diversos regidors de l’ajuntament de València i el diputat Garcia del Moral. També van haver representacions de Castelló, Sogorb i d’unes altres poblacions. Les autoritats foren arreplegades per la corporació en l’estació del ferrocarril. Posteriorment es desplaçaren fins a l’Ajuntament. Des d’allí, s’inicià el recorregut pels carrers fins a l’obelisc. S’hi va fer l’homenatge als màrtirs saguntins. Van parlar: el regidor Fausto Caruana, el diputat García del Moral, l’alcalde de Betxí, el senyor Garceran en representació dels republicans de Sogorb i un representant dels republicans de Castelló. Els republicans destacaren que el diputat conservador no volia que els regidors del seu partit votaren els alcaldes nomenats per reial orde. Reivindicava que foren elegits en les urnes. Posteriorment, els republicans de Sagunt, organitzaren una altra activitat en el Casino. La premsa esmentà que participaren en la manifestació “millares de personas”. L’Ajuntament va estar content de la repercussió de l’acte. De fet, en el Ple del 31 de desembre, i gràcies a la iniciativa del regidor García Alacamí, ho van manifestar. A finals de mes, hi va haver una “reyerta” entre Fausto Escrivano Cepeda, de 28 anys, i Ángel Santamaria López, de 42 anys. El primer li va provocar una ferida en el segon espai intercostal dret de pronòstic reservat. L’assumpte es va posar en mans del jutjat. Una reivindicació que s’intensificava, a mesura que passaven els mesos, era la d’una nova presó per al partit judicial, ja que esta es trobava en estat ruïnós. En l’última sessió municipal de l’any, es va recordar que l’1 d’octubre ja acordaren dirigir-se al Ministeri i que així continuarien fent-ho. Amb estes línies, s’acaben les notícies ocorregudes en el 1922. En el pròxim article, ja es relatarà tot el que va ser actualitat en 1923. Mentrimentres arriba, des de la secció es desitja a totes les lectores i a tots els lectors bon any nou.