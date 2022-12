A l’octubre de 1921 s’ultima la construcció de l’alt forn número u. El 7 de gener de 1923 va donar la seua primera bugada i en 1924 es comercialitza la primera partida d’acer, inaugurant-se la secció de laminació. Pot ser este un bon inici per a fer un recorregut per dates importants, o no, que enguany (2023) tenen una repercussió en la ciutat.

Però podem anar-se’n més enrere al temps i comprovar com l’actual Ajuntament des de 1933, la «Lonjeta», ja va ser designada per concessió de Jaume I als Jurats de Morvedre en 1273, per a què s’establira en este lloc la Cúria de Morvedre. Este edifici s’enderrocà i sobre el seu solar es va començar, segons els plans de l’arquitecte Vicente Gascó, a construir l’anomenat «nou Ajuntament» pels morvedrins, és a dir la llongeta o la llongeta del Mustaçaf, perquè ací tenia la seua seu el funcionari encarregat de la política de mercats, servici de pesos i mesures, la vigilància i orde de les vies públiques. En 1789 es va posar la primera pedra que va donar inici a la construcció del què seria palau municipal, la «Lonjeta». En 1933 se traslladà l’Ajuntament al seu nou emplaçament, és a dir a la llongeta.

Però en este 2023 faria 100 anys Manuel Carbó el primer Alcalde de la democràcia a Sagunt. Carbó, nascut en Ojos Negros (Terol) en 1923, va ser elegit alcalde de la capital del Camp de Morvedre en 1979, i només va estar al capdavant de la corporació una legislatura, fins a 1983. Cinc anys després va ser designat senador, càrrec que va ostentar fins a 1993. Entre 1989 i 1993 va ser secretari primer de la comissió de Peticions de la Cambra Alta.

I fent un símil amb la procedència en 1948 Sagunt va celebrar el centenari de l’arribada del ferrocarril.

Contrarestant a la democràcia, en 1973 Vicent Masip va ser declarat Alcalde Honorífic de la Ciutat de Sagunt el 13 d’agost per l’Alcalde en aqueix moment, Emilio Adán. El 8 de novembre d’aqueix mateix any es va celebrar en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Sagunt un tribut a Vicente Masip, qui al llarg de més de 25 anys va formar part de la corporació municipal, onze d’ells com a alcalde. Reconeixement que encara perdura.

«Pot ser la fita més important d’este 2023 és el 775 aniversari de la Carta Pobla de Sagunt»

Però pot ser la fita més important d’este 2023 és el 775 aniversari de la Carta Pobla de Sagunt, la qual ja va ser recuperada i commemorada en 1998 de la mà del regidor de cultura Manel Civera i el Cronista Oficial Santiago Bru i Vidal. Explicava Bru, “d’entre les moltes commemoracions que pot celebrar una ciutat com Sagunt (cap i senyal històric de les terres comarcals ), que compta amb més de dues mil dues centenars anys d’història certa i prou documentada; que pot presentar amb tota satisfacció una sèrie o suma d’etapes culturals que la fan digna de figurar amb tot honor en el gran llibre de la Història (etapes prehistòriques i protohistòriques, iberisme, romanització - amb l’apèndix visigot -, domini musulmà de segles i posterior arribada a formar part d’un regne cristià destacadíssim en la Península Ibèrica), cap tan significativa per als quals constituïm el nucli actual de la població i treballem per ella, que aquella que, a partir del segle XIII dona naixement a un poble independent i sobirà que s’incorpora plenament al conjunt de pobles hispànics i a la cultura d’occident o, si volem definir-ho amb termes usuals en l’actualitat, a Europa”.

Naturalment, ens estem referint a la incorporació del Morvedre medieval del Regne de València, creat i constituït política i jurídicament. Esdeveniment que té una transcendència tal que fa que els saguntins actuals ens considerem descendents d’aquells morvedrins que, des de, aproximadament la meitat del segle XIII, es van acordar, en un esforç comú, per constituir una ciutat.

2023, un any amb molta història per davant.