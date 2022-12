"Seguimos sin noticias de los presupuestos de 2023 en Sagunto"

El Ayuntamiento de Sagunt ha acabado el año sin aprobar el presupuesto municipal del próximo ejercicio, pese a contar con un gobierno mayoritario que le garantiza los votos para ello. Así lo ha remarcado el portavoz del PP en Sagunt, Sergio Muniesa, quien ha lamentado que «por cuarto año, vencido el plazo de presentación de las cuentas y su aprobación, seguimos sin noticias de ellas».

Mientras en el gobierno local aseguran estar trabajando a nivel interno en un borrador, para el popular, «es un nuevo fracaso que sumar en la larga lista de un gobierno que, contando con los votos necesarios, se muestra de nuevo incapaz de sacar adelante el principal documento económico del ejercicio, del que no han presentado ni un borrador".

Muniesa asegura que tampoco ha recibido respuestas cuando, desde hace meses, preguntan en comisión "por esas cuentas "que deberían haberse aprobado antes de finalizar el año», recuerda. "Ya no ofrecen ni excusas, y resulta imposible justificar que 20 liberados, en dedicación exclusiva, habiendo creado una oficina presupuestaria, no sean capaces de presentarlo y resolver los problemas que ellos mismos han generado. Darío Moreno y su tripartito, son decepcionantes", afirma.

El popular recalca que, al estar en mayoría, "a PSOE, Compromís y EU nada les impedía aprobar el presupuesto porque han tenido margen y votos para hacerlo pero, al igual que los años anteriores, su no aprobación hasta la fecha es una muestra más de su propia incapacidad. Mientras que, cuando gobernamos en minoría, nos bloquearon sistemáticamente cualquier propuesta de presupuesto, ahora, que cuentan con la mayoría necesaria, muestran esta parálisis presupuestaria injustificable para aprobarlos en tiempo y forma. No hay excusa para justificar por tercer año este fracaso. Han puesto al ayuntamiento en números rojos, no puede hacer frente a nuevas deudas y le ha generado falta de liquidez y retrasos en los pagos en el cumplimiento de sus obligaciones".

Muniesa destaca así que "los fotoanuncios del tripartito del socialista Darío Moreno, sin la financiación que debe llevar aparejada, es un fraude a los vecinos".

Junto a ello, decía esperar "que no quieran presentar un cortapega como en años anteriores. El problema ya no es presentar o no, un presupuesto, sino el de aprobar unas cuentas que no nos vuelva a colocar en números rojos y con ello se imposibilite el grueso de las inversiones".

Para el también exalcalde, "la actual situación necesita con urgencia medidas económicas y hacer frente a las inversiones que den respuesta a la realidad del momento y no fotos y anuncios que no resuelven nada. La ciudad y sus barrios tienen necesidades de inversión y mantenimiento urgente por resolver, y el tripartito solo da muestras de incapacidad porque pese a haber tenido el dinero, y el gobierno con más número de liberados y caro de la democracia, éste es el resultado, final de diciembre, y el tripartito deja de nuevo al municipio, sin presupuesto y sin inversiones".