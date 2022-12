Los sindicatos piden planificación ante la gigafactoría y más responsabilidad social

Los principales sindicatos en el Camp de Morvedre, CC OO y UGT, han repasado los retos que deberá afrontar la comarca en 2023, tras hacer un balance de lo que ha sido en la zona 2022.

La llegada de la gigafactoría de Volkswagen es, para ambos, la principal noticia del año que termina y un aspecto fundamental para 2023.

Como señalan desde CC OO, esta noticia "supuso una inyección de optimismo respecto al futuro económico comarcal. Pero este anuncio pone encima de la mesa la necesidad de agilizar políticas para atender a algunos de los retos que tal noticia planteaba. Un reto importante es la necesidad de planificar la formación para satisfacer las necesidades de personal, para que los trabajadores del Camp de Morvedre estén perfectamente cualificados para poder acceder a los empleos de calidad que esta instalación generará. Para ello será necesario invertir en la Educación Pública con el fin de mejorar tanto la oferta de Formación Profesional como la educación en general del Camp de Morvedre. Otros retos que será necesario atender son el suministro energético, la previsible especulación urbanística, la movilidad de mercancías y personas".

La secretaria comarcal de UGT, Pilar Tarragón, considera que "hablar de grandes noticias en el 2022 para el futuro de toda la provincia de Valencia es hablar de la gigafactoría que se va a implantar en Sagunto, fruto de un gran trabajo en equipo de las distintas administraciones estatal, autonómica y municipal, y una apuesta por la industria, un sector con empleo estable y de calidad que es lo que las personas necesitamos. Esta noticia es tan grande e importante por lo que supone que a todos los que nos importa la ciudad y su futuro nos hemos puesto a colaborar con el proyecto, y a ayudar en todos los niveles con las administraciones correspondientes para que cuanto antes esté en funcionamiento y con el mayor número de personas trabajando de la ciudad y alrededores". "En este año 2023 ya empezarán el crecimiento del empleo, principalmente en el sector de la construcción", augura.

Avances

Desde ambos sindicatos se resaltan los avances logrados este año a nivel estatal con medidas como la Reforma Laboral, aprobada a primeros de año por el gobierno y consensuada con los agentes sociales, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 14.000 € anuales, así como el incremento de las pensiones.

En CC OO se destaca que esa reforma laboral "se ha mostrado eficiente, pues mes tras mes se ha incrementado el número de personas cotizantes por cuenta ajena a la Seguridad Social y además, con contrato indefinido a tiempo completo, respecto al mismo periodo de años anteriores Estos datos también se han apreciado en el Camp de Morvedre, donde además, la última Encuesta de Población Activa publicada muestra que han mejorado las tasas comarcales de empleo y de actividad. Sin embargo, desde CCOO seguimos reclamando medidas para contener los precios y que se redistribuya la riqueza, para recuperar el poder adquisitivo de las familias".

Junto a ello, se pone también el acento en que la actividad industrial en el Camp de Morvedre "viene marcada por la situación nacional e internacional" y se resalta: "Una inflación desbocada, principalmente por los precios de la energía, agravados de manera muy directa por la guerra en Ucrania, auguraban un 2022 complicado para las empresas que operan en nuestra comarca. Pero parece que, gracias a las medidas que se han ido aprobando por el gobierno en muchos casos pactadas con los agentes sociales, y a pesar de las dificultades, la economía comarcal ha mantenido el tipo durante casi todo el año".

Desde UGT-PV, Tarragón reivindica no obstante una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.100 euros para el próximo año, además de hacer un llamamiento a "empresas y sectores en la comarca que están obteniendo muchos beneficios, y no quieren negociar mejoras sociales y salariales para sus trabajadores". "Desde UGT les pedimos que se sienten a negociar con nosotros ese reparto, y que reconozcan que el empleado es el activo más importante que tiene toda empresa, de lo contrario les tendremos que recordar la campaña que UGT tiene en marcha en estos momentos “salario o conflicto”. Igualmente, reclaman "más responsabilidad social corporativa, con contribuciones activas y voluntarias para la mejora social, económica y de responsabilidad ambiental en el entorno en que se encuentran las empresas, esto tiene un objetivo muy claro que es mejorar la competitividad y el valor añadido, pero esto no es posible conseguirlo sin reconocer el gran valor que suponen los empleados en toda empresa, pieza imprescindible para su futuro y viabilidad", afirma.

Desde CC OO se señala el trabajo realizado en reclamar la consolidación del empleo público y la inversión en diferentes áreas de la Administración Pública, "como en Sanidad, donde hemos denunciado la situación de la Atención Primaria y la necesidad de reducir las listas de espera. Pero también en otras áreas como la Seguridad Social, donde muchas personas del Camp de Morvedre pueden dar fe de la casi imposibilidad de lograr una cita presencial". En este sentido, denuncian la brecha digital tanto a este nivel como en la banca, al tiempo en que resaltan que "la banca que tanto dinero público ha recibido, y que actualmente ya se reconoce abiertamente que no devolverá, ha reducido sustancialmente el volumen de sucursales abiertas en nuestras localidades, empeorando las condiciones laborales de su personal, así como el servicio de atención especializada prestada a los usuarios.... Con todos estos procesos, este año 2022 se ha puesto de manifiesto se está dejando de lado a una parte importante de la sociedad, especialmente a nuestros mayores".

Junto a ello, celebran la firma del Convenio de Gestiones Integrales, "que va a permitir que las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Atención a la Dependencia (SAD), mejoren de manera muy notable sus condiciones laborales", resaltan que el año 2022 "ha puesto de manifiesto el largo camino por recorrer" en cuanto a siniestralidad y recuerdan los "muchos los conflictos laborales, en nuestra comarca, en los que las trabajadoras y los trabajadores hemos tratado de solucionar durante 2022 organizándonos en CC OO". Según señalan, "la inmensa mayoría no han saltado a la opinión pública otros sí, como los del personal de Crown al reclamar mejorar sus condiciones ambientales o la reclamación de unas condiciones dignas de su centro de trabajo por los trabajadores del Castillo de Sagunto o la reclamación de una mejora general de los amarradores del Puerto de Sagunto, por poner algunos ejemplos".

Finalmente, la secretaria comarcal de UGT destaca que el sindicato "ofrece ayuda a todo trabajador o trabajadora que tenga problemas, dudas o simplemente consultas, para que se acerque a nuestras sedes y se una a nosotr@s".