Compromís Sagunt arranca los motores de la campaña electoral en la reunión mantenida en la sede nacional con altos cargos de la colación. El candidato a la alcaldía de Sagunt por Compromís, Pepe Gil, acompañado por el portavoz local de la formación, Lluís Alcaide, se reunieron este martes en la sede nacional de la coalición en Valencia con la coordinadora de la formación, Àgueda Micó, y la secretaria de Organización, Amparo Piquer, para tratar varios temas de preparación de las próximas elecciones locales.

Gil resaltó la importancia de la ciudad de Sagunt dentro del País Valencià, tanto por población como por la importante representación de Compromís en el municipio, con 5 concejales que forman parte del equipo de gobierno. También se mostró confiado en la repetición del gobierno progresista y en la necesidad de reforzar el papel de Compromís para volver a la estabilidad económica del consistorio. Alcaide destacó la necesidad de coordinar esfuerzos para conseguir mejorar los resultados en la ciudad en las autonómicas y locales ante un PSOE demasiado condescendiente con los intereses de las empresas multinacionales.

Por su parte, Àgueda Micó manifestó todo el apoyo del partido en unas elecciones cruciales para el gobierno del Botànic con un resultado incierto según todas las encuestas, además de destacar la importancia de la movilización de la militancia durante la campaña porque Compromís no tiene el apoyo de los grandes grupos de medios de comunicación.

Aparte de cuestiones de coordinación con los cargos orgánicos que forman parte del gobierno del Botànic, en la sesión de trabajo se habló de las necesidades de planificación de la campaña electoral, tanto en lo referente a la realización de actos y la presencia de los candidatos como aspectos de optimización de la comunicación a lo largo de la precampaña y durante el período de campaña.