Durant els últims dies s’ha fet pública la intenció de construir una macroplanta fotovoltaica de 250 hectàrees a les partides de Gausa i, majoritàriament a Montíber, a Sagunt. La notícia m’afecta com a propietari i com a ciutadà de Sagunt coneixedor de la situació del sector citrícola, en el qual he treballat dels dels 17 anys. La major part de la meua vida he dirigit empreses que han arribat a 650 treballadors dedicades a la producció, collita, tractament i exportació de la taronja. Aquesta trajectòria m’ha permés entendre els problemes de l’horta de Sagunt així com les seues potencialitats.

L’operació que proposa Iberdrola no representa una posada en producció de terres ermes, sinó una operació especulativa per comprar, amb l’ajuda de l’erari públic, terres molt ben ubicades a molt baix preu. El resultat serà que la nostra ciutat canviarà terreny productiu per una font de riquesa molt menys productiva. Cal recordar que l’horta de Sagunt és una de les més productives de l’àrea mediterrània ibèrica i que existeixen molts altres espais en el terme on la construcció de les plaques no seria tan perjudicial en termes ambientals, patrimonials o productius. A mig termini l’horta està en un procés de revalorització. Tot i que la situació sempre ha sigut complicada en molts sentits, les grans inversions en terreny productiu s’estan produint ja en l’actualitat. La compra de parcel·les per part de grans fons d’inversió de capital risc per tal d’incrementar el negoci a través de l’acumulació latifundista és un procés que existeix i que augmentarà a mitjà termini. És observable com la producció és rendible a zones com Gausa, menys castigada pel macroprojecte pel fet de ser una zona de latifundis en mans de propietaris que s’oposen de manera majoritària a una expropiació. Aquest fet explica perquè Iberdrola ha posat com a objectiu prioritari Montíber, una àrea minifundista, amb molts horts on els seus propietaris no trauen rendiments i veurien amb bons ulls una expropiació quantiosa. Per totes les raons abans exposades m’opose frontalment a la construcció de la macroplanta en Montíber, tot i tindre fanecades en propietat que serien expropiades en aquesta operació. Hauríem d’evitar operacions d’aquet tipus, que van en benefici de grans empreses molt concretes que busquen inversions totalment especulatives i que van en perjudici de les fonts de riquesa de la nostra ciutat. No pertany a cap partit polític i m’agradaria tindre l’oportunitat i l’honor de canviar impressions amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, ja que amb l’alcalde, Darío Moreno, tinc més ocasions i les intente aprofitar.