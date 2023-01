El calor se alía con la mosca y la araña en la comarca para arruinar la campaña cítrica

Calor y campaña de cítricos no forman un buen tándem. Tanto es así que el primer balance de la campaña de las variedades tempranas resulta desalentador por el elevado porcentaje de fruta podrida que sale tras la recolección. «El calor facilita la pervivencia de la mosca y la araña, las consecuencias son nefastas. La primera fase de la campaña definida por variedades como clemenrubí y oronul a pesar que ha funcionado mejor que en la campaña anterior, no logra afianzarse», apunta Jose Antonio Gómez desde Tamasa en Quartell.

El balance de la primera parte de la campaña de cítricos resulta sumamente complejo. no solo para el agricultor, sino también para los comerciantes que ven cómo los márgenes de beneficio no soportan el incremento de precios que está experimentando el proceso productivo.

El registro de esta campaña permeabiliza un aumento de costes de envasado por encima del 43 %; elementos como la malla, los flejes, las cajas, el etiquetado o el papel empleado para la confección de las cajas y la presentación de la fruta ha experimentado un incremento considerable. Asimismo el transporte y esencialmente la luz en esta primera fase de comercialización de las variedades primerizas ha registrado aumentos de más del 50 %. «La calidad de la fruta y el calibre son excelentes, sin embargo y a pesar que algunas variedades se están pagando bien, la campaña no garantiza beneficios», apuntan.

La lonja de los cítricos muestra en su boletín del 26 de diciembre inexistencia de clemenules en campo. En este sentido, la campaña, a priori debería augurar un buen resultado tanto para el comerciante como para el agricultor que ha forjado buen calibre en el campo y que ha sido capaz de lidiar no solo con las plagas sino con el incremento de más del 70 % registrado en los abonos, los tratamientos fitosanitarios y demás productos. «Los precios de venta en el campo son mejores que la temporada anterior; el calibre ajustado, sin embargo somos conscientes de la complejidad que está surgiendo con la fruta en los mercados con las consecuencias de la mosca y la araña», apuntan los agricultores.

Pese a que el calibre y la calidad de la fruta es excelente, el incremento de costos es inasumible

Las elevadas temperaturas durante la floración ya provocaron merma en la fruta. Sin embargo, ahora el calor perjudica mucho más al cítrico incapaz de resistir el ataque de las plagas. En el campo, la clemenules se ha pagado entre 3,9 y 6,4 euros la arroba, ahora mismo no se constata existencia de clementina, aunque la campaña no está siendo lo ágil y generosa que se preveía. «Cuando la naranja está marcada por la araña es inservible, la merma por el podrido está siendo brutal y las pérdidas son prácticamente irrecuperables. El coste del tratamiento de la fruta en la confección es mucho mayor, el destrío y las operaciones consecuentes generan pérdidas; para lograr algún tipo de compensación la venta en los mercados debería ser a precio de oro», añade J.A Gómez.

Si bien se espera que la campaña de la naranja sea mejor, no es menos cierto que la navelina no registra tintes de optimismo. La merma en la producción sumada a la reducción de tamaño no forja un buen tándem ante un mercado irregular y constreñido.

El cambio climático perfila novedades en el calendario habitual de recolección, de ahí que antes de año nuevo ya se recolectara navel en diversas zonas del Camp de Morvedre. La naranja está madura y presenta niveles de azúcar y acidez óptimos para su consumo; con lo cual su entrada en el mercado se avanza. Asimismo, el precio de la variedad navel lane late oscila en el campo de 3,6 a 5,1 euros la arroba, según el registro de la Lonja.

La situación de la citricultura en el Camp de Morvedre pasa por afrontar un incremento de costos sumamente elevado durante varias campañas, aspecto que no augura ningún tipo de optimismo no solo para los agricultores que año tras año registran pérdidas sino, en esta ocasión para los comerciantes que afrontan con cierta incertidumbre la posibilidad de registrar pérdidas por segundo año consecutivo.

Medio millón de kilos menos

«Desde la pandemia constatamos una merma generalizada de medio millón de kilos, este año incluso ha bajado la entrada de fruta de otras geografías. Sin embargo no constatamos firmeza en los mercados. El calor, la afección de plagas, el aumento de costes y la falta de contundencia en los mercados perfilan un futuro complejo», añade el director de Tamasa.