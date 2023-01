El Ayuntamiento de Quart de les Valls ha sido condenado al pago de una indemnización de casi 26.000 euros por la caída sufrida por una cincuentenaria hace más de seis años en la Font de Quart. Fue concretamente en la rampa de acceso a los paelleros, donde estaba apoyada, junto a otras dos personas, en una barandilla que se soltó y provocó que la mujer se fuera de espaldas al suelo.

El primer paso de la afectada, trabajadora del juzgado de lo social de València, fue reclamar al consistorio de Quart de les Valls una compensación superior a los 39.000 euros, como consecuencia de las daños sufridos en ambos hombros, según alegó, y las cervicales, que requirieron dos días de hospitalización y 274 jornadas de perjuicio moderado y básico, además de dejar secuelas para realizar tres movimientos del brazo.

El rechazo del ayuntamiento a esta reclamación llevó el caso al ámbito judicial, donde una primera sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de València condenó al consistorio al pago de casi 31.000 euros, según el fallo al que ha tenido acceso Levante-EMV. La base de este dictamen, emitido en septiembre de 2021, estuvo en un informe que revelaba las "deficiencias importantes" en la "seguridad de las personas que pasaban" por la rampa de la Font de Quart, ya que el pasamanos estaba sujeto con unas simples bridas de plástico.

La barandilla que se soltó en la rampa de acceso a los paelleros estaba sujeta con una brida de plástico

Pese a que el consistorio alegó que disponía de un encargado de mantenimiento del paraje, la sentencia consideró demostrado que el estado de esa barandilla "no se ajustaba a la normativa de edificación", conclusión apoyada "no solo en el informe pericial, sino también en el conocimiento particular de cada uno", según esa misma sentencia.

Daños sin relación con la caída

Reconocida la responsabilidad municipal, la discusión en segunda instancia se trasladó a la cuantía de la indemnización, que el consistorio pidió que se rebajase hasta poco más de los 11.500 euros. Sus argumentos se basaban en que los daños en el hombro izquierdo que alegó la mujer no se derivaban de la caída, sino que se correspondían con una lesión de Bankart, como intentó acreditar la representación legal del Ayuntamiento de Quart mediante informes médicos.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana solo atendió la reducción de la compensación por las secuelas, que fijó en los 4.650 euros hasta sumar una indemnización de 25.814 euros. Esta sentencia todavía no es firme, ya que contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.