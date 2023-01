Después de casi cinco años de la adjudicación del restaurante del Club Náutico Puerto Siles de Canet d'en Berenguer, en marzo de 2018, el establecimiento abrirá sus puertas el próximo 14 de febrero, aprovechando la festividad de San Valentín, aunque la inauguración oficial no será hasta marzo. Un proyecto que no ha estado ausente de polémicas y que ha acabado enfrentando a la empresa adjudicataria con la junta directiva del club, que dimitió en bloque hace unos días dado el malestar reinante y después de que 82 socios, de los más de 700 que tiene el club, así se lo pidieran. "Si no quieren que continuemos , nos vamos", declaraba a Levante-EMV el que fuera presidente, Pepe Marzal.

Precisamente, el restaurante ha sido uno de los mayores dolores de cabeza de la junta saliente. Así lo verbalizó esta en la carta que envió a los socios, en la que acusaba al adjudicatario del local de ir "dilatando la firma del contrato" con "pretensiones" de difícil cumplimiento. Sin embargo, el adjudicatario asegura todo lo contrario, y señala a la directiva como la responsable del retraso que ha llevado el proyecto. Lo cierto es que es en marzo de 2022, cuando el ayuntamiento concede la licencia de actividad a la empresa, momento a partir del cual ya se podía formalizar el contrato, sin embargo, el adjudicatario dice que no es hasta julio cuando él puede actuar, aunque la firma del contrato se produce en abril. Pese a las idas y venidas y las acusaciones mutuas, lo cierto es que el restaurante ya está acabado y a punto de abrir sus puertas. Un local "a la altura de lo que merece el Club náutico de Puerto Siles", explicaba el adjudicatario, quien lanza un mensaje a la nueva junta directiva que entre, de la que espera que "sean mejores gestores y sepan mantener la categoría que siempre ha tenido este club náutico y todas sus instalaciones, entre ellas el restaurante. Este puerto se merece eso y mucho más", decía En cuanto al establecimiento con capacidad para 300 personas, el adjudicatario explica que es uno de los mejores restaurantes de la provincia, en el que se servirá comida mediterránea de calidad, al alcance de todos los bolsillos y en el que trabajará un equipo de grandes profesionales. El restaurante cuenta con una sala de 200 metros cuadrados para comedor, con imponentes vistas al mar. A esta se suman dos terrazas de 360 metros cuadrados , mirando al mar, que harán las delicias de los amantes de la playa y el sol. El edificio está rodeado de grandes cristaleras y su interior es muy acogedor, tanto para la temporada estival como para el invierno, por lo que se ha dotado de imponentes estufas. Además cuenta con una zona de cócteles y otra zona VIP. "Un restaurante como este puerto se merece" , terminaba el adjudicatario.