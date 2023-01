Néstor Arrés es el autor del libro La cara A del fútbol en el que se hace un repaso a las historias de superación que esconde el deporte rey, al tiempo que resalta los valores de constancia, sacrificio y esfuerzo que poca gente visualiza detrás de cada deportistae. El escritor del Port de Sagunt profundiza en estas páginas en aspectos interesantes del balompié, que suelen pasar desapercibidos. El libro se puede adquirir a través de Amazon o en el quiosco de la avenida 9 d’Octubre, frente al Triángulo Umbral.

¿Qué le ha hecho plantearse escribir este libro?

Siempre me han gustado las historias bellas que el deporte ha pulido en diferentes escenarios. En mi caso, como jugador, entrenador y aficionado, el fútbol ha sido, desde bien pequeño, mi modo de vida y, de alguna manera, quise reflejar en esta obra la admiración por los relatos conmovedores y las acciones reivindicativas que, con una pelota de por medio, jugadores famosos o anónimos han protagonizado a lo largo de los años. En el libro también aprovecho la oportunidad de denunciar el robo que se está perpetrando desde las distintas organizaciones que dirigen el deporte rey, que están convirtiendo el fútbol moderno en algo muy alejado de su esencia.

¿Puede contar un poco el proceso de creación o comentar las rutinas de trabajo?

Hace unos cinco años empecé a escribir este libro. Lo cierto es que he sido muy intermitente. He alternado etapas de redactar todos los días, con otras de poco avance. Las circunstancias mandan y cuando he podido sacar tiempo, he tratado de aprovecharlo. Por las noches, al principio, me ponía a escribir y, en los últimos meses, más por las tardes. En verano, con mis vacaciones, también ha sido determinante a la hora de encauzar la obra y progresar en contenidos.

En la comarca tenemos a Mateu Lahoz como cabeza visible del deporte rey en nuestra sociedad. ¿Ha hablado con él o tiene idea de su visión del fútbol?

Mateu Lahoz es mundialista y ha alcanzado la cima del deporte. No he hablado con él nunca, pero me parece que, hacer de juez en un juego que mueve tantas masas, es una labor para la que tienes que estar muy preparado. A los que sí que conozco en persona son Paco Ortega y Fran Gámez, que son unos magníficos representantes de nuestra comarca en el fútbol profesional. Ambos son luchadores que se han esforzado mucho para llegar donde están, que han sacrificado muchas cosas y que no les han regalado nada. Tienen grandes valores por bandera y dignifican el deporte rey con su comportamiento. Ellos son, perfectamente, deportistas que encarnan 'La Cara A' del fútbol.

A nivel personal. ¿Cuál es la visión de este deporte que quiere transmitir a la sociedad?

En el libro, trato de darle una supradimensión a los aspectos positivos del fútbol, a su papel obturador, a su función de movilización y a su carácter reparador, en muchos casos. El fútbol ha conseguido lo que muchos líderes mundiales no lograron, desde parar una guerra o un golpe de estado, hasta mejorar la situación de los prisioneros de campos de concentración, integrar a refugiados en la sociedad, ayudar a las personas con discapacidad y, en ciertas ocasiones, así evitar que nadie quede discriminado por su condición social, pensamiento político, raza o sexo.

¿Comente algún ejemplo en tu obra?

Está llena de ejemplos. El libro es una oda a la utilización del fútbol como instrumento para mejorar la vida de las personas o incluso salvarlas.

¿Cree que en el fútbol se ha perdido la pertenencia a un club o el sentimiento por el escudo?

Digamos que este manuscrito tiene dos partes diferenciadas. Una está enfocada a ese amor por un fútbol social, integrador y que ayude a los demás. Y la otra está dirigida a la denuncia del fútbol moderno, que deja a las aficiones sin voz ni voto en el que la desidentificación progresiva, la corrupción y el robo incesante por parte de las instituciones están llevando a la tumba el fútbol que nos enamoró.

Por último, ¿quién es Néstor Arrés? ¿A qué se dedica y qué le ha motivado a hacer este trabajo?

Soy un vecino de Puerto de Sagunto que se crio dando patadas a un balón, en una plaza cercana a su casa. Ese fue mi modo de vida durante la infancia, jugando y rodeado de amigos. Vestí la camiseta del primer equipo del Acero durante muchas temporadas y también era entrenador de la escuela. Ahora soy maestro de Primaria en el colegio Ausiàs March de Sagunt y entrenador nacional de fútbol.