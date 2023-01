Jóvenes Porteños, el colectivo juvenil de Iniciativa Porteña (IP), se muestran satisfechos por el cambio de postura del Ayuntamiento de Sagunt respecto a la integración del municipio a la Red Electrónica de Lectura pública Valenciana.

Uno de los portavoces del colectivo, Eduardo Márquez recuerda que: “en abril de 2021, desde Iniciativa Porteña se llevó al pleno esta propuesta, en forma de moción, asegurando que supondría grandes beneficios ya que a través del carné lector se te permite solicitar el traslado de libros de una biblioteca a otra sin la necesidad de acudir al lugar donde está expresamente el libro deseado. Pues bien, la primera respuesta del equipo de gobierno fue negativa ya que argumentaban que no iba a suponer una gran ventaja para los usuarios o que tampoco era viable técnicamente”. Por eso, ahora, “estamos satisfechos con este cambio de postura del Ayuntamiento de Sagunt, porque desde Jóvenes Porteños desde un primer momento sí creíamos que iba a ser beneficioso para estudiantes, opositores o cualquier persona que quiera usar el servicio de préstamo de libros y el tiempo nos ha dado la razón”, añadía.

Mejoras de las bibliotecas y salas de estudio.

Además de esta propuesta, desde Jóvenes Porteños también continúan reivindicando una mejora de la biblioteca del Centro Cívico y más salas de estudios, sobre todo en época de exámenes.

Con respecto a los horarios actuales, según explican desde Jóvenes Porteños: “También estamos satisfechos con la ampliación de los horarios en época de exámenes pese a que también vemos necesario que los domingos se abran las salas de estudio, ya sea en horario de mañanas o de tardes. Es por ello que solicitamos al Ayuntamiento de Sagunt que rectifique su postura y que los domingos las salas de estudio también se encuentren abiertas”.

Márquez finaliza exponiendo algunas deficiencias pendientes de resolver: “No nos creemos que no exista ningún espacio en El Puerto que no cumpla con los requisitos para convertirse en salas de estudios únicamente durante el periodo de exámenes. Es más, se nos prometió que cuando los servicios administrativos no estuvieran en el Centro Cívico las salas que quedaran libres se destinarían a ampliar el espacio de estudio, pero nada se ha hecho hasta ahora”, terminaba.