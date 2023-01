El Saguntino sufre una derrota "cruel"

El Atlético Saguntino no empezó bien el año, al sufrir la primera derrota de la temporada en casa en un partido que parecía controlado con el 2-0 y acabó con triunfo del Hércules (2-3).

Los alicantinos salieron mejor, pero los rojillos pronto se acomodaron, se quedaron el balón y se adelantaron con un tanto de Nacho Ramón. Antes del descanso, con un disparo al palo de Héctor Rodas, los romanos ya pudieron ampliar su ventaja, pero fue poco después de la reanudación cuando César Díaz logró lo que parecía la sentencia.

Sin embargo, los visitantes no se rindieron y redujeron diferencias, empataron y en la última acción del encuentro dieron la vuelta al marcador ante la incredulidad del Nou Morvedre. El entrenador saguntinista, Gerard Albadalejo, apunta sobre la dura derrota que "lo peor fue la forma" en la que se produjo tras tomar ventaja en el electrónico. "La última media hora fue muy mala. Eso fue lo que nos condenó y nos hizo perder un partido de una manera cruel, que hace daño".

El técnico catalán añade que "nos faltó un poco de concentración para que no nos entrara el miedo cuando ellos recortaron distancias. A partir de ahí, no estuvimos bien y no supimos darle la vuelta a la situación que ellos generaban. Fue una pena, porque, cuando nos empataron, pareció que reaccionábamos, pero en la última jugada del encuentro nos hicieron el 2-3, cuando ya se encaminaba todo al reparto de puntos. Esto habría sido igualmente malo después de ir ganando de dos goles. Toca analizar y trabajar sobre los errores para ganar el último partido de la primera vuelta", concluye Albadalejo.