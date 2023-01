Compromís y EU descartan replicar en Sagunt la coalición de Gandia

Nada de negociar una candidatura a tres. Así de claro lo tienen en Sagunt tanto el candidato nacionalista a la alcaldía, Pepe Gil, como el portavoz municipal de EUPV en Sagunt, Roberto Rovira. Ambos forman parte del gobierno tripartito local, con el PSOE, pero han descartado de plano que en la ciudad se pueda producir una confluencia a tres bandas como la que se ha dado en Gandia, donde habrá una lista integrada por afines a este partido, a Compromís y a Podemos.

"La realidad de Sagunto no es la misma que en otros municipios donde puede que haya mayor cercanía ideológica y/o programática. En nuestro caso es muy improbable un pacto preelectoral con Compromís per Sagunt fundamentalmente por cuestiones de programa electoral básicas para nosotras", apuntaba el portavoz de EUPV a preguntas de Levante-EMV.

"Para EUPV, es fundamental la apuesta por la gestión pública de los servicios y para nuestros actuales socios de gobierno no lo es. Basta recordar que ellos fueron uno de los artífices de la privatización del Agua en Sagunto que puso en manos privadas este servicio tan esencial, su negativa a la remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) o sus dudas con respecto a la gestión pública de los servicios que presta la SAG", añadía, al tiempo en que admitía que "tampoco ayudan cuestiones como el incumplimiento de los acuerdos municipales sobre la laicidad que todos los partidos con representación incumplen sistemáticamente a excepción de EUPV".

Así, distinguía entre pactos de gobierno y una confluencia antes de las elecciones. "Desde EUPV hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos con diferentes fuerzas para gobernar esta Ciudad en base a un programa que, poco a poco, estamos cumpliendo".

También desde Compromís en Sagunt se piensa que "no es posible un acuerdo parecido al de Gandia". "Aquí iremos como Compromís. No sé lo que harán EUP y Podem, pero nosotros no tenemos ninguna intención de hacer una lista conjunta con ellos", decía el candidato nacionalista a la alcaldía, Pepe Gil, desde una formación que ahora posee 5 concejales y que, en 2019, fue la segunda fuerza más votada en la ciudad.

Aún así, tanto Rovira como Gil defendían las alianzas post-electorales "para permitir gobiernos de izquierdas, como hicimos en 2015 y 2019", en palabras del nacionalista.