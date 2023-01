La gigafactoría lo condiciona todo

Arranca un 2023 marcado por la celebración de elecciones locales y autonómicas, comicios que abrirán un nuevo curso político en el que serán determinantes los grandes proyectos que se tienen planeados para Sagunt.¡

1. ¿Qué destacaría de 2022 en Sagunt en la gestión municipal?

2. ¿Cree que 2023 vendrá totalmente marcado por las elecciones?

3. ¿Ve margen para aprobar el presupuesto antes de las elecciones?

Darío Moreno (PSPV)

1 Bueno, empecemos por reconocer que la gigafactoría también es gestión municipal. Desde el día 1 hemos sido clave para la atracción de la inversión y ahora mantenemos línea directa con los equipos de Volkswagen para asegurar que todo salga según lo acordado. No obstante, es cierto que ha habido gestión más allá de este gran hito. Concluye un año complicado, tanto por la pandemia como por los efectos de la invasión rusa a Ucrania y aunque son momentos difíciles para las licitaciones, nuestros equipos han conseguido que la práctica totalidad de las grandes obras continúen adelante, como el IES nº 5, el CEE Sant Cristòfol, el Polideportivo del Cementerio o la EPA en Sagunt, además de haber abierto las puertas del Casal Jove de Sagunt y de la Nave de Efectos y Repuestos. Inversiones que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía. Y todo ello, siempre con la nota social de intentar que nadie quede atrás, con formación para personas desempleadas o ayudas a familias vulnerables.

2 Este año hay elecciones, es un hecho, pero nuestra hoja de ruta es seguir trabajando como hasta ahora, con dedicación y esfuerzo hasta el último día de legislatura. Este 2023 se caracterizará por el inicio de las obras de Volkswagen y la urbanización de Parc Sagunt II, un acontecimiento histórico que celebramos por todas las implicaciones que tiene con nuestra ciudad. Pero, este año que entra también verá avances en otros proyectos clave para el desarrollo de la ciudad: la urbanización de los jardines de la Gerencia, la renaturalización del río Palancia por su paso por el núcleo de Sagunt, las obras en el Casino de la Gerencia, el inicio de obras en el antiguo economato para adecuarlo en CEAM y Centro de día, y un largo etcétera.

3 Sí, se ha avanzado mucho en su elaboración y es nuestra intención aprobarlo antes de elecciones, aunque las fluctuaciones en precios y otros condicionantes han complicado las previsiones. Un presupuesto 2023 de resiliencia, de contención pero también de dinamización de nuestra actividad económica y de ayuda a nuestras familias.

Quico Fernández (Compromís)

1 El año viene marcado por la gigafactoría. Llevamos trabajando muchos meses, prácticamente desde el principio, dada la trascendencia de este proyecto, promoviendo su desarrollo pero también intentando minimizar aquellos efectos no deseables y reduciendo impactos. Las placas fotovoltaicas tienen un impacto excesivamente negativo y es innecesario. Y por ese camino vamos a continuar en el 2023, trabajando para que se cumplan los plazos y se garantice la inversión, aunque priorizando el bienestar de las personas y el respeto por el medio ambiente. No podemos hablar de una gestión tan positiva en materia económica, ya que hay un presupuesto sin aprobar cuando tienes mayoría. Esa parte hay que apuntarla al debe.

2 Marcado por las elecciones para mucha gente supone perder los nervios, para Compromís es una oportunidad para seguir trabajando y aportando ideas, que es lo que la gente nos exige.

3 Espero que se aprueben. No hay ninguna excusa, ni ningún problema, hay mayoría suficiente. Llevamos arrastramos dos liquidaciones negativas no puede haber una tercera.

El alcalde de Sagunt reconoce que la implantación de la gigafactoría también es gestión municipal

Roberto Rovira (EU)

1 Los proyectos iniciados en la pasada legislatura y otros parados durante años están viendo la luz. Es el caso del Museo Industrial y la Memoria Obrera, el Casino de la Gerencia, el IES nº 5 o el Casal Jove de Sagunt. También la gran inversión en vivienda de la GVA con la compra del Edificio Pinaeta, las obras de rehabilitación de viviendas en Baladre ya en ejecución y la inversión anunciada de casi 7,5 millones de euros en el barrio.

2 Obviamente es un año electoral pero nuestro trabajo va a seguir siendo ejecutar los proyectos que hay en marcha y cumplir al máximo posible el programa de gobierno y el programa electoral que es nuestro compromiso con la ciudadanía.

3 Por supuesto que hay margen y por nuestra parte, estamos trabajando dentro del equipo de gobierno para que se apruebe cuanto antes.

Manuel González (IP)

1 Seguimos en la misma línea, un gobierno que recurre a la improvisación, un presupuesto falseado e inversiones no realizadas por falta de crédito. Son posibles los números en verde, pero lo que es indiscutible es el desastre de la gestión municipal de este gobierno.

2 El año viene marcado por el calendario electoral, por lo que hay obras pendientes que las retrasan para que coincidan con las elecciones.

3 Puede ser que se aprueben, pero habrá que ver la liquidación si tiene saldo neto positivo. Si es así inflarán el presupuesto con préstamos para prometer inversiones. Por eso, espero que el peor equipo de gobierno de la historia no repita.

Sergio Muniesa (PP)

1 Este ha sido el año del anuncio de la gigafactoría pero, ¿qué destacaría de este 2022 en Sagunt a nivel de gestión municipal?

Un más de lo mismo. Una gestión muy pobre, sin inversiones, sin soluciones a las cuestiones más básicas del día a día. Con barrios abandonados, sin rebacheo desde hace años, donde la dejadez del gobierno ha hecho mella en el incremento de la suciedad, falta de iluminación, … Los vecinos se han ganado el derecho a protestar e indignarse por tanto foto-anuncio y alcalde de barrio porque ven que detrás de eso no hay nada, y las carencias siguen ahí. Este tripartito, como el anterior, no es ejemplo ni de capacidad ni de gestión.

2 Está claro que el 2023, es año electoral, pero lo es más que desde que comenzó la legislatura, el tripartito del socialista Darío Moreno se ha caracterizado por estar en permanente campaña de autobombo. Al tripartito en todos estos años se les conocen infinidad de anuncios, pero ninguno llevado a cabo.

3 Margen han tenido porque nada se lo impide. Tienen los votos suficientes para hacerlo, pero, al igual que en años anteriores, su no aprobación hasta la fecha es una muestra más de su propia incapacidad. El problema no es aprobarlo o no, sino aprobar un presupuesto que no nos vuelva a colocar en números rojos y con ello se imposibilite el grueso de las inversiones. Después de 8 años de tripartito, tan solo se han invertido no llega a 2 de cada 10 euros proyectados. Es decepcionante. Han tenido el dinero, y el gobierno con más número de liberados y caro de la democracia y este ha sido el resultado. Caprichos que nada tienen que ver con la necesidad de la ciudad.

Salva Montesinos (Cs)

1 Aparte de la gigafactoría, que efectivamente es una noticia importantísima y que hay que saber gestionar con eficiencia y rapidez, este año vuele a destacar la nefasta gestión del tripartito. Hay un atasco bestial en Urbanismo, con un retraso de un año en las licencias. Este departamento no mejora, como tampoco lo hace el resto, que siguen sin avanzar.

2 Sí, porque las elecciones ya están marcando la gestión del gobierno municipal desde hace meses. Hay una guerra sin cuartel entre los miembros de gobierno, la crispación entre ellos es mayor que con la oposición y su imagen es de división total. Es lamentable porque deberían estar trabajando por y para Sagunt.

3 No le veo mucho margen. Dudo que se apruebe porque el del año anterior ya lo hizo con mucho retraso. Esto ocurrió por las discrepancias del tripartito a más de un año de las elecciones; ahora, a unos meses, va a ser mucho más difícil. Nosotros haremos nuestras propuestas como siempre: bajada de impuestos porque consideramos que, lejos de lo que opina la izquierda, el dinero ha de estar en los bolsillos del contribuyente.

La oposición revela una guerra sin cuartel entre los socios de gobierno que impide aprobar los presupuestos

Alejandro Vila (Vox)

1 Destacaría la negligencia dolosa del equipo de gobierno aprobando unos presupuestos ficticios. Las consecuencias las han vivido los diferentes departamentos que han visto sus cuentas mermadas a mitad de año, teniendo que limitar los servicios que se prestan a la ciudadanía. Algunos de los problemas han sido la falta de mantenimiento en instalaciones municipales, falta de agua caliente en instalaciones deportivas, falta de inversión en patrimonio, incumplimiento de mociones, falta de la seguridad ciudadana y un largo etc.

2 Llevamos varios meses observando cómo las elecciones están dejando marca en cada acto y publicación en prensa. En el equipo de gobierno ya se ven los codazos y puñales entre ellos. El equipo de gobierno está más pendiente de ganar la guerra con sus socios que de gobernar.

3 Este equipo de gobierno ningún año ha presentado los presupuestos en tiempo y forma. Este año no será diferente y seguramente quieran dejar cerrados los presupuestos antes de elecciones para intentar forzar al siguiente equipo de gobierno a llevar su ideología. Falta por confirmar si intentarán volver a aprobar otros presupuestos irreales como los de 2022, con un agujero de unos 6,3 millones.