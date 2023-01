El club náutico de Canet afronta su proceso electoral más tenso

Los más de 700 socios del club náutico de Canet d’ en Berenguer afrontan este sábado una de sus elecciones más reñidas, con tres candidaturas en liza, en un momento más convulso de lo habitual. La razón, como ya informó Levante-EMV, es que la última directiva dimitió en bloque tras el escrito de 82 socios reclamando la medida; una renuncia que se hizo efectiva justo el mismo día en el que la entidad vivió un presunto ataque informático, tal y como denunció luego la nueva gestora ante la Guardia Civil.

Esa dimisión dejó pendientes importantes tareas, como aprobar los presupuestos de 2021 y 2022; un último trámite que, según la anterior directiva, estaba previsto en una asamblea extraordinaria que se frustró con la renuncia y es urgente «para evitar entrar en causa de disolución».

Ahora, ya está todo listo para que el sábado se elija entre las listas encabezadas por Tomás Guillén, Emilio García o José Luis Martínez.

La tensión añadida que rodea a esta cita se ha visto en los últimos días, con episodios como el escrito que presentaron desde la candidatura de Tomás Guillén a la junta electoral para denunciar la aparición de propaganda electoral anónima en los postes de suministro de agua y luz existentes en las zonas de amarre «con un contenido que difama al resto de candidaturas e incluso a algunos socios». Esta queja «para que las instalaciones no se conviertan en un gran tablón de anuncios, más propio de un instituto» no ha llegado a tener consecuencias «ya que los estatutos no lo prohiben, ni prevén esta situación», según han confirmado a este diario desde esta misma lista, resaltando que quisieron elevar esa protesta «para que se vea que se está jugando sucio».

Una de las candidaturas ha llegado a denunciar escritos anónimos difamatorios colocados en postes del puerto

De los tres aspirantes, Tomás Guillén es veterano pues ya optó hace tres años a la presidencia, aunque entonces perdió frente a José Marzal, quien fuera presidente hasta hace poco. «Queremos ser una alternativa para actuar con transparencia y trabajar desde el consenso», explicaban desde su lista, además de adelantar objetivos como hacer una auditoría judicial, si procede, actualizar estatutos y pedir una prórroga de la concesión.

La candidatura encabezada por Emilio García también se presenta «como alternativa a la gestión de los últimos años, que nos ha llevado a tener cerrado el restaurante por una obras interminables durante cinco años, y no realizar una sola mejora en las instalaciones», afirman sus responsables. Junto a ello, lanzan unas críticas veladas a la lista presentada por José Luis Martínez, que el pasado miércoles envió un comunicado de prensa destacando «como medida estrella» la protección del Club Náutico frente a quienes pretenden que se convierta en una Marina gestionada por una empresa privada; un aspecto que también rechazan abiertamente desde la lista de Guillén,.

Como apuntan los favorables a García, «asistimos a la presentación de una candidatura cuyo único argumento es el fantasma de la privatización del club, cuando el mayor peligro a su continuidad es precisamente esta candidatura continuista que nos ha conducido a una situación inédita en los cuarenta y tantos años de existencia del Club, no tener presupuestos, ni las cuentas del último año aprobadas», dicen teniendo en cuenta que varios miembros de la lista de Martínez pertenecen a la directiva saliente. «Nuestro primer objetivo es aprobar las cuentas pendientes, sometidas previamente a una auditoria, dotarnos de presupuestos y poner en marcha el restaurante y que genere recursos y nos deje de costar dinero, practicar la transparencia y recuperar las relaciones con las instituciones tanto Ayuntamientos de Canet y Sagunto, como Conselleria y demarcación de Costas», añaden.

Desde la lista de José Luis Martínez destacan su apuesta «por seguir trabajando en un Club Náutico que garantice el relevo generacional, atractivo para las personas jóvenes y abierto a toda la sociedad», así como por mejoras «inmediatas» en las infraestructuras o medidas como la mejora de la seguridad, entre otras. Ahora falta por ver quién logra este sábado más apoyos.