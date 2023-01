Compromís per Sagunt ha mostrado su apoyo a la ‘Plataforma en defensa del Territori del Camp de Morvedre’, que nace para visibilizar su oposición a la planta solar ligada a la gigafactoría de Volkswagen. Dicha plataforma se presentó ayer en un acto al que acudió Quico Fernández, portavoz de los nacionalistas en Sagunt y actual concejal de Urbanismo.

En una nota enviada a los medios, el secretario local de Compromís, Lluís Alcaide, manifiesta que es necesario dar a conocer a la ciudadanía “la magnitud de la tragedia que supone la construcción de la megaplanta fotovoltaica” en Montíber, una zona de dos millones y medio de metros cuadrados “de muy alto valor agrícola y ecológico”, indica, al tiempo que alerta sobre el hecho de “renunciar al pasado agrícola de Sagunt pero también al futuro ahora que tanto se habla de la soberanía alimentaria”.

“Se está aprovechando la crisis agrícola de los cítricos para realizar una gran maniobra especulativa con la excusa de las energías renovables. Estas energías deben desarrollarse con sentido común, en terrenos degradados y sin valor agrícola ni medio ambiental y en los techos de las grandes instalaciones industriales”, afirma Alcaide.

La formación nacionalista insiste en que no se trata de estar en contra de las energías renovables, sino de que “estas fuentes de energía sirvan para empoderar a la ciudadanía frente a las grandes empresas, logrando así su soberanía energética”. Por ello, aseguran que “estas placas solares deben instalarse en otros lugares, donde no perjudican a la actividad agrícola, ya suficientemente castigada debido a la competencia de los productores de otros lugares de fuera de la Unión Europea”.

Contra la ampliación de la cantera

Pero la planta solar no es el único motivo de preocupación para los nacionalistas. Después de que el Supremo no haya admitido a trámite el recurso del Ayuntamiento y de la Conselleria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, “permitiendo la extensión de la cantera de Lafarge y su actividad extractiva de mineral en la montaña de Romeu”, Compromís per Sagunt reclama al socialista Darío Moreno, alcalde de Sagunt y concejal de medio ambiente, que convoque de urgencia al consejo rector del paraje municipal de Romeu para activar las soluciones de reconocimiento del paraje que paralice la ampliación de la cantera de Lafarge”.

Finalmente, Alcaide ha solicitado al delegado de medio ambiente que se replantee –“por coherencia”– su continuidad al frente de dicha concejalía “si no es capaz de defender la riqueza medioambiental” del territorio saguntino.