Iniciativa Porteña (IP) ha pedido apoyo a la instalación de la planta fotovoltaica asociada a la gigafactoría de Volkswagen.

Justo el día después de que se presentara en público la nueva plataforma creada por una veintena de colectivos de la ciudad para rechazar estas instalaciones sobre los campos de la partida de Montíber, desde IP se insiste en que "en el proyecto presentado por PowerCo para la instalación de la megafactoría de baterías en Parc Sagunt II, se incluye una fuerte inversión para que la planta se alimente con energías renovables, cuestión que iba incluida en el proyecto presentado y que ha facilitado el acceso a las ayudas del PERTE del vehículo eléctrico; por lo tanto, es un compromiso de obligado cumplimiento para la obtención de esas ayudas», apuntan.

Según ha explicado el portavoz de Iniciativa Porteña, «en estos momentos la Generalitat está intentando acelerar al máximo los trámites para que la gigafactoría comience las obras lo antes posible, mientras que dos de los partidos políticos del gobierno municipal están poniendo piedras en el camino", decía en referencia a Compromís y a EUPV, que se han integrado en la plataforma. "Desde IP le pedimos mayor contundencia al alcalde, Darío Moreno, que está permitiendo a sus socios en el gobierno municipal, que campen a sus anchas», añaden.

Para la planta de energía solar, que va a construir y gestionar IBERDROLA, «se prevé una inversión de mil millones de euros", como apuntan desde IP. "Ante el planteamiento de instalar esa planta en Montíber, nos encontramos con la resistencia de una veintena de entidades encabezadas políticamente por EU, Podemos y Compromís, que con esta oposición están generando malestar generalizado y dañando la imagen del municipio. En otras comunidades suspiran por tener una inversión de este calado, pero aquí los representantes de estos partidos van totalmente en contra del interés general», agregan los segregacionistas.

Junto a ello recuerdan "en Parc Sagunt II, lugar donde va ubicada la factoría, se expropiaron 5,5 millones de m2 de suelo agrícola, mayoritariamente naranjos, sin embargo, para aquella zona no hubo ninguna movilización, a pesar de que se cortarán el doble de árboles que en Montíber, pero claro, en este caso, esa zona al sur del Palància y bajo las vías, parece que les afecta menos a estos señores de la plataforma, ellos solo se mueven si consideran que paisajísticamente afecta a Sagunto», dicen pese a que entre los colectivos integrantes de esa coordinadora hay al menos dos asociaciones vecinales del Port de Sagunt.

Iniciativa Porteña pedirá el apoyo del pleno a la planta solar

Ante la situación generada por EU y Compromís, desde Iniciativa Porteña ya avisan de que «plantearán al pleno del Ayuntamiento de Sagunt una moción para que quede claro el apoyo de nuestro municipio a la instalación de la planta solar, evidentemente con el cumplimiento de los requisitos medio ambientales que son competencia de la Generalitat Valenciana. Tenemos que defender, sin ningún tipo de dudas, los miles de puestos de trabajo que vendrán con la Volkswagen».

Manuel González asegura no entender la posición de «EU, Podemos y Compromís, que aseguran que están defendiendo el medio ambiente y la sostenibilidad, pero paradójicamente se oponen a la llegada de la VW y su impulso hacia el vehículo eléctrico que va en esa línea de reducir la huella de carbono, al igual que su propuesta del autoconsumo y creación de este parque solar de energía limpia y renovable»

Por último, el concejal de Iniciativa Porteña ha hecho referencia a otros colectivos, como «los agricultores o propietarios del suelo sobre el que se ubicará la planta solar, me consta que mayoritariamente están de acuerdo en vender el suelo elegido para ese fin. Por otro lado, no hemos visto que los sindicatos se hayan adherido a la plataforma, lo cual es de agradecer pues los ciudadanos de este municipio no están para tonterías. Es necesario que el Ayuntamiento de Sagunto de un paso adelante y muestre la seriedad necesaria ante la llegada de la mayor inversión industrial de la historia en nuestro país», concluye.