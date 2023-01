El Saguntino quiere arrancar la segunda vuelta ganando a domicilio al Ibiza

El Atlético Saguntino se enfrenta este domingo, 22 de enero, a las 12 horas al Ibiza Islas Pitusas. El equipo de Sagunt terminó la primera vuelta de manera injusta tras perder contra el Penya Deportiva y caer en zona roja de la tabla. Los rojillos se habían mantenido durante toda la primera vuelta fuera de peligro y en la última jornada han caído, debido a los resultados de las últimas 6 jornadas. Los de Gerard Albadalejo, querrán volver a mitad de la tabla y la racha con la que empezaron la temporada después de este pequeño bache.

Delante tendrán a un rival que tampoco ha conseguido los resultados que se había marcado. El Ibiza, que estuvo peleando por el ascenso la temporada pasada, quería repetir hito este año y pese a empezar bien, los de baleares han tropezado y también han terminado la primera vuelta en puestos de descenso, concretamente son 15º en la tabla con 15 puntos, 3 menos que los rojillos que están en la posición 14 con 18. Un duelo ante dos rivales que se propusieron antes de arrancar la temporada estar peleando por algo más que salvar la categoría y que querrán empezar la segunda vuelta intentado salir de la zona roja. Con respecto al equipo al que se miden, el entrenado rojillo, Gerard Albadalejo cuenta que llegan al partido en un momento parecido al suyo: ‘El Ibiza está en una situación parecida a la nuestra, incluso más, creo que ellos completamente inesperada. Puede que nosotros teníamos en mente que podríamos sufrir durante toda la temporada, pero ellos no. Es un grupo hecho para jugar play off y estar toda la temporada en lo más alto de la clasificación y se ha visto al final de esta primera vuelta en la parte baja’.

Pese a caer en el último partido contra el Penya Deportiva encajando un gol de penalti y con uno menos en el campo, los de Albadalejo viajan a Ibiza a por la victoria que deje atrás esta mala racha y volver a realizar un inicio de la segunda vuelta parecido al primero. Tal y como afirma el entrenador del Saguntino, viajan a las Baleares a ganar y buscar a un rival que no lo pondrá fácil en su casa, pero con la moral mermada: ‘Será un partido de muchos nervios y muy importante, podemos considerar prácticamente que se trata de una final porque ya empieza la segunda vuelta y punto que no ganes, punto que no recuperas. Toca afrontar el partido como lo hicimos con el Penya Deportiva, pese a que el resultado no nos acompañó. Vamos con la ambición de ganarlo, de salir a buscarles, espero que tengamos la suerte que nos faltó la jornada pasada y podamos materializar las ocasiones que tengamos y no sucedan cosas extrañas a nivel de expulsiones, y demás decisiones arbitrales’.