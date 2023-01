Segart recupera la fuente centenaria de Sant Josep; un elemento patrimonial muy estimado por los habitantes de este municipio de la Baronia ya que, según los más mayores del pueblo, sus aguas servían para abrir el apetito de aquellos a los que se les había cerrado la boca, bien por enfermedad o simplemente porque eran poco comedores.

"Entre las frases que más se escuchan sobre esta fuente en el municipio destaca ésta: "si no menges, l'aigua se te menja", cuenta el alcalde, Francisco José Garriga, que ha escuchado mil y una vez a los vecinos de mayor edad. "Decían que el agua era tan dura que terminaba por darte hambre o querer llenar el estómago", apunta. Sin embargo, la dureza del agua no significa otra cosa que riqueza en calcio y en magnesio, apuntaba el director de la escuela de Hidrología médica e Hidroterapia de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Maraver, quien explicaba a preguntas de Levante-EMV que "no por eso favorece el apetito", añadía el experto.

Pese a que en el ayuntamiento no consta ninguna documentación sobre un posible análisis físico-químico que certifique las propiedades excepcionales del agua de la Font de Sant Josep, hay indicios para creer lo que sostienen las gentes del pueblo, tal y como defiende el profesor de la Complutense, apoyándose en dos aspectos.

El primero de ellos es que la fuente sea "constante de composición", es decir que no se alimente de agentes externos como la lluvia. En el caso de la de Sant Josep se cumple este supuesto al nutrirse de un pequeño manantial, que lleva más de 100 años en activo. Otro sería su riqueza en calcio y magnesio. Y, en último lugar, "si tiene un histórico". En este punto, hay que destacar que en este último siglo han sido cientos de vecinos los que se han abastecido de esta fuente y lo más llamativo, tal y como cuenta el primer edil es que residentes de otros puntos de la Comunitat Valenciana viajaban hasta Segart para coger agua de la misma tras conocer sus propiedades para abrir el apetito.

En la actualidad, en la fuente, hay colgado un cartel de "agua no potable", ya que "no está sometida a un proceso de cloración". Pero esto no ha disuadido a algunos vecinos de seguir utilizándola y con el mismo fin. No obstante, con su puesta en valor, el alcalde ya ha anunciado que realizará en breve un análisis de sus aguas, dentro de las acciones para recuperarla.

En cuanto a la intervención que se va a llevar a cabo, forma parte del Plan de Inversiones de la diputación provincial 2020-2021, un proyecto valorado en algo más de 40.000 euros, que permitirá poner en valor, no solo la fuente, si no todo el espacio que la rodea conocido como "la fonteta". "Es un zona muy difícil de acceder, a la salida de Segart, que queremos también revitalizar, sobre todo, para convertirla en una zona agradable, de reunión y de recreo, principalmente para la gente joven", explicaba el alcalde.

Para ello, el ayuntamiento ha comprado unos terrenos colindantes, que convertirán en área recreativa. Cerca de 1.000 metros cuadrados, en los que se plantará arbolado y se mantendrá el autóctono existente. También se colocará mobiliario urbano como mesas, sillas y papeleras, además de dotar a la zona de iluminación. Dentro de esta actuación, también se añade la de adecuar el camino de acceso, que estaba en mal estado.

La finalidad del proyecto, además de construir en Segart una área recreativa es "devolverle el esplendor que tuvo en su momento la Font de Sant Josep, donde mucha gente venía a coger agua para ver si ésta espabilaba a los afectados de alguna dolencia".

Las obras han comenzado a principios de 2023 y se espera que finalicen en dos meses, aunque su plazo de ejecución era de tres. "Va a ser una actuación muy importante para Segart", terminaba el alcalde, quien acaba de finalizar las obras de la piscina y de una pista multiusos.