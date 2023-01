El CD Acero logra su segunda victoria consecutiva, concretamente, 2-1 contra el Athletic Club Torrellano en el Fornás. El equipo dirigido por Abel Buades, logra así salir del bache que atravesaba y demuestra que la victoria contra el líder, el Orihuela, la jornada pasada no fue casualidad. Pasaran la semana novenos en la clasificación con 23 puntos, a 4 de volver a la zona de play off de ascenso, objetivo que el equipo porteño se marcó al inicio de temporada.

Victor Cervelló, director deportivo del CD Acero, cuenta que la situación que atravesaba el equipo no era la normal y que ahora se está viendo el trabajo y los resultados hacen justicia: "El balance de las últimas victorias contra el Tórrenlo esta semana y el Orihuela la pasada hace justicia a lo que el equipo venía trabajando. La verdad es que hemos pasado unas semanas muy malas, que con muy pocos errores se nos penalizaba mucho y estamos muy contentos de que el equipo haya recuperado otra vez la solidez y la seriedad. Estamos muy satisfechos de lo que se está viendo. No era normal que un equipo como el nuestro estuviera tantos partidos sin ganar, haciendo números de un equipo con posibilidades de descenso de categoría". El director deportivo se muestra satisfecho con el trabajo y la actitud del equipo en las dos últimas jornadas y confía en que en los siguientes encuentros vuelvan a zona de play off de ascenso: "Con estas dos victorias nos volvemos a enganchar a los de arriba, nos queda un poquito para volver a puestos de play off, pero yo creo que en el transcurso de los siguientes partidos no meteremos de lleno ahí", ha dicho Cervelló.

El conjunto dirigido por Abel Buades dominó el encuentro desde el inicio y gozó de varias ocasiones para adelantarse pronto en el electrónico. La primera de Morón, a los quince minutos de juego, quien desde treinta metros chutó a la escuadra que terminó en parada. La segunda, tras una buena combinación de Morón y Juanma, que no llegó a rematar por poco. No fue hasta el minuto 36’ que los locales se adelantaron en el marcador con un tanto de Morón. El 2-0 llegó en la segunda parte tras un pase de Gilabert a Valentín que logró marcar en el 80’. El partido parecía sentenciado, pero entonces apareció el Torrellano, que intentó empatar a la desesperada, pero finalmente solo pudo marcar Moha con un saque de esquina.

"El equipo ha salido de ese bache y ha recuperado esa frescura y mentalidad positiva y ahora tenemos estos tres próximos partidos que toca ganar o sacar algo de cada uno de ellos", ha precisado Cervelló.