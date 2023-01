Un acto vandálico prendió fuego a la Hoguera de San Antón en Port de Sagunt en la madrugada del sábado al domingo. Evento que tenía previsto producirse el sábado a las 21 horas , tal y como recogía la programación. Sin embargo, la falta de dotación de bomberos, necesaria para el encendido y el viento que se levantó a esas horas, llevaron a la organización a posponer la quema al día siguiente, al domingo a las 19 h. Pero, por circunstancias que de momento se desconocen, poco antes de las 02.00 horas, la hoguera comenzó a arder, minutos después de la finalización de la actuación de la orquesta Valkiria. Así lo contaba a Levante-EMV la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Sagunt, Asun Moll, información que ratificaban desde IP, algunos miembros de la organización de la fiesta.

Los problemas comenzaron pasadas las 20 horas, cuando la dotación de bomberos de Sagunt que atendía la Hoguera de Sant Antoni, en la plaza Mayor, era requerida para sofocar un fuego desatado en el barrio Bajo Vías, que al parecer el viento estaba complicando. A este fuego , se sumaba otro de matorrales, en el marjal del Moros que también requirió de otra dotación de bomberos. La falta de efectivos provocó que la hoguera de Sagunt tuviera que apagarse antes de lo previsto y que la del Port pasara a retrasarse a las 22 horas. La complicación de ambos incendios que requería de todas las dotaciones de bomberos impedían a estos, en ese momento, atender la fiesta. Este inconveniente, más el fuerte viento que se inició a esas horas de la noche, llevaron a la Asociación Porteña Hoguera de San Antón, en connivencia con el Ayuntamiento de Sagunt, a retrasar el encendido al domingo , a las 19 horas. Sin embargo, no se sabe cómo, la pila de madera y vegetación prendió antes de hora, por causas desconocidas. Una acción que tanto la concejala como desde la organización apuntan a un posible acto vandálico. "Pese a lo sucedido, no hubo que lamentar incidentes", añadían desde IP. "No sabemos lo que pudo pasar, había muchas hogueras encendidas alrededor", añadían.

En cuanto al primer fin de semana de Sant Antoni, puede calificarse de exitosos en ambos núcleos de población. En Sagunt , la incorporación de las actividades infantiles que organizaron tanto Amics del cavall como la Diabòlica de Morvedre, en colaboración con el ayuntamiento revitalizaron la fiesta y aumentaron la participación en la misma, con un Camí Reial y una plaza Mayor repletos de personas que no quisieron perderse los correfocs y el encendido de la hoguera. Un hoguera, por cierto, más reivindicativa que nunca, ya que Amics del cavall, instaló en la misma un leyenda con la que protestaron por el recorte en las subvenciones de concurrencia competitiva. En el cartel se leía: "Associació Amics del cavall, subvenció ajuntament 290,41 euros. Alcalde per a pixar i no tiar gota", con el que protestaron por el recorte en las subvenciones de concurrencia competitiva para las asociaciones festivas. Según Moll, "ya se lo hemos explicado. Este año había menos dotación a causa de la COVID, de 50.000 a 32.000 euros, además de que se presentaban mas entidades. Cada una recibe unos puntos en función de la cantidad de proyectos que se presentan y la calidad de los mismos y según los puntos adquiridos se asigna una cantidad", explicaba Moll.

Por su parte, en el Port, la Alameda acogió a cientos de personas que disfrutaron del flashmob, los tambores de la banda Virgen del Carmen, la cena de sobaquillo y por último, de la actuación de la orquesta Valkyria para celebrar San Antón. La lástima fue la quema de la hoguera , que solo pudieron disfrutar uno pocos, ya que la mayoría se había marchado, según explicaban desde la organización.

La programación continuó el domingo con la bendición de animales en ambos núcleos de población, actos que proseguirán este fin de semana en Sagunt, con actividades taurinas que arrancaran el sábado y finalizarán el domingo 29, a cargo de la A.C. Sant Antoni, que el pasado viernes daba el pistoletazo de salida a la fiesta con una exposición taurina en su sede.