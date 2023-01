El convenio entre el Ayuntamiento de Sagunt y la federación española de fútbol para que esta última ceda el campo del club de fútbol Atlético Saguntino al ente municipal sigue dando de qué hablar, afirmaban desde Compromís. "Hace escasamente 10 días que nos han entregado el borrador de convenio entre el ayuntamiento y la federación y al parecer, los términos del mismo no complacen a todos por igual. Desde Compromís per Sagunt nos surgen preguntas y dudas sobre el mismo".

El concejal Pepe Gil explica que: “nos sorprende que, de alguna manera, sigan poniendo que el convenio es para 4 años cuanto bien sabe el señor Darío Moreno, el alcalde de Sagunto, y su concejal de Deportes, que ese convenio no puede llevarse a cabo porque no facilitaría ninguna actuación del ayuntamiento en el campo de fútbol. Es decir, un convenio a 4 años, ya nos han dicho y ya existen informes de diferentes departamentos municipales, que no da pie a que puedan realizarse inversiones en ese espacio. Por tanto, pensamos que hay que modificar ese convenio porque realmente no da ningún tipo de solución al club Saguntino ni a la ciudad, en general, para disponer de un espacio deportivo para la práctica del fútbol y otras actividades”. El grupo Compromís insta por tanto a modificar la propuesta de convenio para que éste permita hacer las actuaciones que el estadio de fútbol necesita y que desde el club llevan ya tiempo pidiendo.

Por otro lado, "desde Compromís per Sagunt pensamos que el alcalde, en tanto que es máximo representante, y el concejal de deportes deben hacer fuerza para que la federación dé el estadio y el espacio al Ayuntamiento de Sagunt" a lo que Gil añade: “hace unos años hubo gestiones y estaban dispuestos desde la federación a darlo por el precio de 1€ que permitiría la compra y por tanto la posibilidad de actuar sin ningún problema”. Es por eso que desde el partido nacionalista exigen que el alcalde de Sagunt y su concejal insten a la federación española de fútbol a modificar el convenio "porque la propuesta que se ha facilitado hace pocos días, no va a permitir realizar inversiones: “De alguna forma parece que con este convenio estén tratando de engañar al club ya todos los seguidores del equipo” afirma Gil.

Para cerrar y reforzar su punto frente a posibles críticas que se puedan producir a su postura en lo referente a posibles tramas de especulación urbanística, el concejal de Compromís por Sagunt trata de disipar las posibles sombras de sospecha y afirma que: “la federación debe saber que el espacio actual no está en buenas condiciones para realizar ninguna práctica deportiva, que el espacio no estará nunca afectado por ningún plan general de ordenación urbana y que por tanto su valor no tiene la consideración de zona urbana, sólo puede ser para uso deportivo”.