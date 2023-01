El Saguntino agudiza su mala racha

El Atlético Saguntino no puede salir de la zona de descenso tras caer 2-1 contra el Ibiza Islas Pitusas en el primer encuentro de la segunda vuelta. No pudieron remontar un marcador desfavorables después de encajar dos tantos en la primera parte del encuentro. Con este resultado, los de Gerard Albadalejo terminan la jornada en el puesto 14 de la clasificación con 18 puntos, empatados con el Ibiza y a dos puntos del play out de descenso

El entrenador rojillo Gerard Albadalejo es consciente de la delicada situación que atraviesa el equipo y manifiesta que es tiempo de ganar: "Estamos en un momento muy complicado en el que toca ser lo más profesionales posible, analizar errores y tener la ideas claras. Es un momento para valientes que tiene que revertirse con trabajo y sobretodo ganando partidos. El equipo está en un bache muy gordo y no queda otra que salir cuanto antes de esta situación. Toca ganar, no podemos esperar más". A pesar de que la situación es complicada, el técnico es optimista y explica que el equipo está a tres puntos de la salvación, que espera conseguir la próxima jornada: "Semanas atrás decíamos que con paciencia saldríamos, pero ahora ya no es un tema de paciencia sino de rendimiento inmediato. Hay que sumar de tres porque sino el equipo va a tener una separación con la salvación muy grande. Estamos a tres puntos, un partido, y es completamente reversible, pero ya no podemos esperar más", señaló el técnico. Con respecto al encuentro del domingo, los de Ibiza, un equipo hecho para estar en play off de ascenso, salieron al campo con la clara intención de dejar atrás la zona de descenso en la que han caído en el final de la primera vuelta. Fueron a por todas y en minuto tres de choque Pol Ballestero estrenó el marcador aprovechando un balón dentro del área. Pese al gol tempranero que encajaron los rojillos, no mermaron el ánimo y empezaron a causar peligro a balón parado. Ferran Giner tuvo la más clara para los saguntinos en la primera parte. Marcos Lavín apareció a la media hora para evitar un segundo gol que llegó en el 44', de nuevo con una jugada de Pol Ballesteros. Suerte fallida Tras el paso por vestuarios el balón fue de los rojillos que gozaron de ocasiones suficientes como para empatar el partido. Gonzalo Serrano fue el que más peligro causó obligando al meta del Ibiza a intervenir en diversas ocasiones. Ximo Forner también probó suerte, pero no fue hasta el minuto 93’ que Nacho Ramón logró marcar el único gol de los suyos. Después del partido el entrenador rojiblanco se mostró decepcionado: "De nuevo toca hacer una balance negativo porque te pasas toda la semana trabajando y preparando el choque y ya en el minuto uno encajas gol. De ese modo se te va todo el trabajo de la semana por tierra, el plan del partido fuera y a partir de ahí vas a remolque y para colmo nos vamos al descanso 2-0 en la última jornada de la primera parte. El balance solo puede ser muy malo y muy negativo. Si que es verdad que en la segunda parte el equipo lo intenta, pero no sirve para nada", sentenció.