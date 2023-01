El pleno de Sagunt se reunirá este jueves y debatirá, entre otros puntos, una moción presentada per Compromís donde solicita que el centro educativo de Formación Profesional vinculado a la Gigafactoría de baterías de Volkswagen, al que se ha nombrado Campus Battery, se construya en el suelo dotacional educativo que existe en el Macrosector VII, dentro de la trama urbana junto a VidaNova Parc, y no en el solar comprado por la Generalitat a tal efecto en Parc Sagunt I.

La razón es que este último lugar, según señalan desde el partido nacionalista, está "en la última parcela del polígono industrial Parc Sagunt I a más de 7 kilómetros de los núcleos de población de Sagunt".

Desde Compromís per Sagunt, el concejal de Educación José Manuel Tarazona, argumenta en este sentido: “esta ubicación elegida nos parece poca razonada y completamente inadecuada, inoportuna y rozando el despropósito. No compartimos ni comprendemos esta toma de decisión, un centro de FP dentro de un polígono industrial que hay que cruzar, por el que transitan a diario miles de vehículos sobre todo pesados. A una distancia de más de 7 u 8 kilómetros de los núcleos de población y que generará multitud de problemas de movilidad, afectará a la integridad y la seguridad física de las personas y de los estudiantes que se desplazan hasta allí, aumentará la emisión de gases de efecto invernadero o el incremento en el gasto de recursos económicos para poner medios de transporte adecuados hasta el centro formativo; además de los efectos negativos sobre el derecho de nuestros estudiantes a tener, todos y todas, las mismas oportunidades de formación y trabajo”.

Desde el partido nacionalista consideran que dado que a este centro acudirán alumnos a partir de 15 y 16 años, "una edad en la que todavía se es muy dependiente en materia de movilidad", el alumnado, sobre todo el más vulnerable, sufrirá discriminación por carencia de accesibilidad a dicho centro de FP ya su oferta de Formación Profesional y en consecuencia, sufrirá: “dificultades y carencia de igualdad de oportunidades para acceder a un puesto de trabajo en la Gigagafactoría de baterías de la WV. Mal vamos si se empieza a construir el proyecto de la Gigafactoría de espaldas a nuestro pueblo y nuestra ciudadanía”, pone de relieve el concejal de Compromís.

En la moción presentada, el partido nacionalista pide que el centro formativo esté en el Macrosector VII, en el suelo destinado al uso dotacional educativo. Estaría a continuación del centro comercial Vida Nova Parc: “esa parcela tiene 67.700 metros cuadrados, suficiente para albergar el centro de formación especializado de la WV, aulas específicas y espacios destinados al servicio de formación superior universitaria, como en Dirección y Gestión de Empresas, como se ha solicitado mediante moción en este pleno o implementar otras especializadas técnicas de la UPV u otras universidades que puedan ser requeridas por la empresa PowerCo”, manifesta Tarazona.

El concejal de Educación continúa su argumentación: “Las ventajas son innumerables y a la empresa no le produciría ningún perjuicio, todo lo contrario, afectaría positivamente a sus beneficios sociales y económicos. Ventajas como que está dentro del casco urbano, bien comunicado con líneas de transporte público, accesibilidad mediante carriles bici, o aceras para ir andando con seguridad. Lo cual, también favorece que todo el mundo pueda acceder al centro, evitando la segregación formativa y fomentando la igualdad de oportunidades, por otra parte, tendría, si se realiza en el Macrosector VII, suficientes servicios cerca necesarios de mucho tipo o tener cerca otros centros de formación con los que pueden trabajar conjuntamente. Además, evitaremos la emisión de gases tóxicos y de efecto invernadero a la atmósfera. También contribuiría a la integración de los estudiantes en la ciudad y convertimos el centro en una parte importante de nuestro espacio urbano. La ciudad debe abrazar el centro de formación, no verse relegado a un sitio donde prácticamente será invisible”.

En Compromís per Sagunt defienden además que proponen esta moción porque: “no podemos permitir que aprovechando la implantación de una empresa, por grande que sea, la administración local de Sagunto y los representantes de la ciudadanía, sean sumisos frente a la voluntad y los intereses de otras administraciones o frente a los de una empresa multinacional. Postura que rompe las reglas más elementales de la participación, la transparencia y la democracia. Las políticas deben hacerse de abajo hacia arriba y no convertir nuestro sistema de participación democrático de ámbito local en una suerte de vasallaje o una plutocracia por ambiciones desmedidas de alguien o algunos. Para nosotros, por encima de todo está la calidad de vida y el estado de bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en el municipio de Sagunto”.