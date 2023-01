Los empresarios de Morvedre piden aranceles al producto exterior para blindar el empleo

Los empresarios del Camp de Morvedre reclaman extender los aranceles medioambientales de cara a proteger el empleo local. Así lo ha manifestado Cristina Plumed, presidenta de la Asociación de Empresarios Camp de Morvedre (ASECAM), quien cree que la ausencia de estos aranceles a las importaciones de fuera de Europa conduce a la competencia desleal, algo que “genera menos producción en la industria de la comarca y perjudica a la generación de puestos de trabajo”.

La líder de los empresarios explica de este modo el desplome de los contratos en la industria de la comarca, una tendencia de la que informó este periódico la semana pasada a partir de datos de Labora. En concreto, durante el año 2022 se firmaron un total de 30.179 nuevas contrataciones en el Camp de Morvedre, 2.893 menos que en el ejercicio anterior. Sin embargo, mientras la cifra de incorporaciones en el ámbito de los servicios se mantenía inalterable, las altas nuevas en la actividad industrial caían un 35 % pasando de 6.446 nuevas relaciones laborales a tan solo 4.206. Es decir, la generación de empleo se desinfló por el pinchazo de la industria.

A este pinchazo se refiere Plumbed cuando pide más aranceles. "Todo lo que viene sin penalización de países como Estados Unidos o China termina siendo mucho más barato, dado que ellos no cumplen con las restricciones medioambientales que sí cumplimos en Europa. Nuestras industrias no quieren faltar a sus obligaciones, pero a cambio están sufriendo competencia desleal", señala Plumed.

Pero la pérdida de contrataciones no respondería solo al desequilibrio de aranceles. La portavoz de ASECAM apunta también a la eliminación casi íntegra de la fórmula de contrato eventual, “dado que en los últimos tiempos ha habido mucha conversión a contratos indefinidos y fijos discontinuos”. Es el mismo motivo aportado por el José Manuel Muñoz, secretario de organización de CCOO en el Camp de Morvedre, quien señalaba que la contratación fija, que antes rondaba "el 10 %", se ha visto incrementada de manera significativa con la reforma laboral.

A todo esto se suma que “la segunda parte de 2022 fue débil en cuanto a demanda y que los costes energéticos globales se incrementaron sin que se pudieran repercutir al mercado”, indica Plumed, quien añade un último obstáculo contra la creación de empleo en el sector industrial: “Hay puestos de trabajo que se ofertan y quedan desiertos porque no se encuentran los perfiles adecuados».

Empleo en Parc Sagunt

Mirando al futuro, la empresaria cuenta que el mayor movimiento a corto plazo estará relacionado con la construcción y logística no sólo en Parc Sagunt II, si no también en Parc Sagunt I y el desarrollo del parque de vivienda de la zona. "No sólo necesitamos crecer, si no afianzar todas las zonas comerciales que tenemos. Hay proyectos futuros apasionantes también dentro de las industrias y empresas logísticas. Debemos apoyar estas inversiones innovadoras, que seguro generarán empleo, pero que, sobre todo, mantendrán el existente, que es de calidad", indica Plumed.