Alfara de la Baronia amanecía este viernes con las señales en pro de la igualdad arrancadas y tiradas en el suelo. Un hecho que el alcalde, Carlos Herrera (PSOE) ha tildado de "acto vandálico". "Hay que tener mala sombra para hacer eso. No entiendo el daño que les hace a una señal", lamentaba, calificando de "desaprensivos" a los posible autores de la fechoría.

Las señales, triangulares y moradas con las que se prodiga la igualdad en el municipio fueron instaladas el miércoles en la localidad dentro de la campaña que ha puesto en marcha la Mancomunidad de la Baronia en los nueve pueblos que la conforman. Un medida con la que quiere mostrar el compromiso de estos ayuntamientos con la igualdad y las políticas públicas para fomentarla.

En el caso de Alfara, una de ellas se había colocado en la calle Doctor Suárez y la otra, en la plaza de la Mare de Déu. "Esta mañana , cuando iba al ayuntamiento me les he encontrado tiradas. No entiendo nada, ya que se han puesto en un sitio donde no molesta pero con visibilidad para que el mensaje cale. Si no ha gustado a alguien la ubicación o la campaña, solo tenía que haber venido al ayuntamiento a exponerlo, para eso está la libertada de expresión y el diálogo, pero no actuar de esta manera. No hay justificación para hacer este tipo de cosas", terminaba el alcalde.

Las señales han durado dos días puestas.