Esquerra Republicana pregunta en el gobierno español por el barco saudí que pasará por Sagunto el 4 de febrero

La diputada republicana (ERPV) Marta Rosique registró ayer en el Congreso una batería de preguntas sobre la parada que hará el barco saudí Bahri Abha en el puerto de Sagunt donde podría cargar armas susceptibles de ser empleadas en el Yemen.

No es la primera vez que los republicanos valencianos piden explicaciones en el gobierno español sobre el tráfico de buques de la naviera saudí cargados de armas por Sagunt, como explica la misma Rosique, quien asegura que «mientras no se modifique la ley de secretos oficiales, el gobierno intentará no facilitarnos la información que, por otros medios tenemos. Estos barcos vienen con armas de los Estados Unidos y cargan aquí en Sagunt para llevarlas en Arabia Saudí. Después, sabemos por organizaciones internacionales que en el Yemen se han empleado armas de fabricación española contra la población civil».

En el escrito los republicanos remarcan las recomendaciones del Grupo de Expertos sobre el Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reiterando el llamamiento a países terceros porque dejan de transferir armas a las partes en conflicto. Y recuerda que España tiene acuerdos armamentísticos con Arabia Saudí por valor de 109 millones y con los Emiratos Árabes por 120,5 millones.

Las preguntas van en el sentido de pedir en el gobierno español si es consciente que estas armas podrían ser empleadas en un conflicto bélico, incumpliendo así el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), también si el barco va a cargar armas y si van a rechazar la autorización del tráfico del barco por el puerto de Sagunto.

Piden en el gobierno si piensa adoptar medidas para mejorar la transparencia sobre el material que se carga y facilitar información en el Congreso de los Diputados.

Por último, y dadas las evidencias existentes, se pregunta si no tiene suficiente conocimiento que tiene el gobierno español sobre el uso de armamento exportado en la guerra del Yemen.

El gobierno español siempre finaliza su respuesta diciendo que «si se tuviera conocimiento o existiera el riesgo de un uso indebido de los materiales exportados, aplicarían la ley sobre el control de comercio exterior de material de defensa que, en el artículo 8, otorga la posibilidad de suspender o revocar una autorización previamente concedida». Para la secretaria general de ERPV, Maria Pérez, «es indignante que nos quieran hacer creer que no saben qué llevan los barcos y dónde se utilizan las armas cuando todo el mundo lo sabemos. A que esperan? Qué más necesitan para poner fin a este comercio de la muerte?» Pérez, que ha agradecido a la Plataforma Antimilitaristas MOCO por estar siempre alerta, ha confirmado que irán al puerto de Sagunt el día 4 y que no dejarán de «reclamar el cierre del negocio de armas con Arabia Saudí a su paso por el País Valenciano. Las valencianas y los valencianos somos gente de paz y no queremos contribuir en la muerte de la población civil yemení».