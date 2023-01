Sagunt rechaza por la mínima crear una oficina antiocupas

Sagunt cerró el pleno de este jueves con la votación más ajustada. Sin la popular Davinia Bono en el hemiciclo, la propuesta del concejal no adscrito, Carlos López, de crear una oficina municipal antiocupación partió el pleno en dos mitades, los doce votos en contra de PSOE y Compromís y los doce a favor del resto de concejales, también de EUPV. Tras el empate se celebró una segunda votación decantada por el voto de calidad del alcalde Darío Moreno, rechazando así la oficina antiocupación.

Dos horas antes, en el receso que daba voz al público ya se habló de ocupación. Tres mujeres relataron sus propios casos como víctimas de «inquiocupación». Preguntada por Levante-EMV, una de las afectadas, Erika Barceló, cuenta que el edil Carlos López le contactó por Facebook y le instó a que acudiera al pleno con sus compañeras para dar a conocer su situación.

Ya en el debate político, López pidió estudiar la creación de una oficina antiocupación, que asesore sobre los trámites a fin de evitar las ocupaciones, y que ayude a las personas más necesitadas «a la hora de encontrar una vivienda cuando la suya es ocupada». El edil reveló que tiene «un listado con más de 20 personas afectadas» y acusó a PSOE y Compromís de «descoordinación».

El edil no adscrito dijo tener un listado con más de 20 afectados y EU negó que la moción fuera «alarmista»

Acto seguido, el concejal de EUPV Roberto Rovira justificó el sentido favorable de su voto. «La ocupación de inmuebles de bancos y fondos de inversión no me preocupa, pero sí las consecuencias de algunas ocupaciones. Esta moción no es alarmista ni exagerada», reconoció, para después puntualizar: «Cuando hay una ocupación de vivienda habitual es allanamiento de morada y ahí es posible el desalojo en 24 o 48 horas. No sé si es necesario un programa de ayuda para eso».

A continuación tomó la palabra el concejal de Vivienda, Quico Fernández, quien puso el foco en el derecho a una vivienda digna: «Es compatible con el derecho a la propiedad privada». El edil descartó votar a favor de la moción porque ya existe un recurso, la oficina de vivienda, que ofrece asesoramiento legal a las personas afectadas por la ocupación. «Con la casa ocupada apenas viene nadie, pero sí llegan centenares de personas que necesitan vivienda», expuso.

Por último, Darío Moreno aprovechó el turno socialista para recordar que la oficina de atención a las víctimas de delitos, ubicada en los juzgados, puede actuar ante una usurpación de domicilio.