El Acero quiere lograr otra victoria ante el Torrent CF

El CD Acero quiere seguir en racha y buscará este domingo su tercera victoria consecutiva contra el Torrent CF. El partido tendrá lugar a las 12 horas en el Estadio San Gregorio y es una nueva oportunidad para que los rojiblancos logren engancharse a la parte alta de la clasificación y vuelvan a los puestos de play off de ascenso.

Los rojiblancos llegan al encuentro tras ganar al líder en su casa el Orihuela CF y al Torrellano en la última jornada. Querrán repetir la gesta de ganar a un equipo de la zona alta y volver a meterse en la pelea por el play off, objetivo que se marcaron al inicio de temporada. De momento están novenos con 23 puntos, a cinco puntos del rival al que se miden mañana. El director deportivo, Victor Cervelló, asevera que para volver a luchar por este objetivo hay que sacar hacer buenos resultados en los próximos tres enfrentamientos: ‘Son claves los próximos choques. Este primero contra el Torrente, que a pesar de que le ganamos en la ida, será muy complicado. Y luego dos en casa que creo que como mínimo tenemos que sacar cuatro puntos. El equipo no tiene otra mentalidad. El grupo ya vuelve a tener sensaciones de poder ganar a cualquiera’.

Delante tendrá a un rival que llega al encuentro también en una nueva dinámica, los de Vicente Mir han logrado tres victorias consecutivas en los últimos enfrentamientos de liga, concretamente contra el Torrellano, Atlético Levante y el Silla. Los de Torrent están cuartos con 28 puntos y no querrán perder contra un equipo de mitad tabla que quiere volver a engancharse a la promoción de ascenso.

Con respecto al rival, Victor Cervelló, cuenta que ’El Torrente ha cambiado de entrenador, ha cambiado de jugadores, ha cambiado la dinámica y además juegan en su casa. Creo que han recobrado sensaciones del año pasado, cuando también jugaron play off de ascenso'. El director deportivo tiene claro que: ‘Va a ser un rival muy complicado y todo lo que sea traernos algo de Torrente será bueno. Hay que ser realistas y no podemos ir con exceso de confianza. Debemos respetar mucho al rival y estoy seguro de que será un partidazo, pero muy cerrado. No va a ser un encuentro con muchas ocasiones. Creo que predominará el control por parte de ambos conjuntos y sobre todo muy pendientes para no cometer errores en defensa’.

Fichaje de Dylan Iglesias

El CD Acero ha aprovechado el mercado de invierno para incorporar en su filas al prometedor atacante Dylan Iglesias.

Llega al Fornás procedente de la UD SIA Benigànim donde en 15 partidos en la Regional Preferente ha sumado 7 goles. Se trata de un jugador ofensivo que puede actuar de extremo o como mediapunta y cuenta con una interesante zurda.

Antes de recalar en Benigànim, Dylan jugó en el Torre Levante donde marcó 14 goles la temporada pasada en División de Honor y en el Inter San José en categorías inferiores.