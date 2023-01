Primera colada del Forn Alt

L’any 1923 va iniciar-se amb un bon oratge. Però la segona part del mes de gener fou especialment gelada. Una onada de fred va afectar intensament la collita dels cítrics. Es va ressentir l’exportació de la taronja.

La notícia més positiva arribà la nit dels Reis de l’Orient. Segons s’anunciava en el diari madrileny El Sol, la vesprada del 5 de gener s’inicià la primera colada en la fundició dels Forn Alt, construït en la platja de Sagunt per la Companía Siderúrgica del Mediterraneo. En el periòdic de La Época del 20 de gener, s’afegia que n’era el primer dels quatre projectats. Es va realitzar pel sistema Robert, davall la direcció de l’enginyer americà George Black. La producció diària, segons la mateixa font, seria de 350 tones de lingots.

Un esdeveniment trist relacionat amb l’empresa va succeir este mes. Es tractava de la mort de l’administrador de la companyia minera de Sierra Minera Luis Álvarez Iturbe. En el Ple de Sagunt del 28 de gener, el regidor García Alcamí va informar que havia faltat el 25 de gener. La corporació va dir que havia estat demostrant sempre amb els seus actes « interés inusitado para las cosas de Sagunto lo que le caracterizaban como un hijo verdadero de la población ». Es va aprovar que el carrer de les Valls, on havia tingut la residència, passara a nomenar-se amb el seu nom.

El 7 de gener el Ple municipal va decidir la contractació com a metge interí d’Esteban Blanco Villanueva. Es va acordar el pagament anual de 2.500 pessetes. La decisió va fer que, en el Ple del 21 de gener, el metge dimitira de regidor de l’Ajuntament.

Aquells dies pareix que estigueren més tranquils els ànims per la situació higiènica de l’escorxador del poblat del Port. Es va decidir que Blas Anton continuara amb l’exclusivitat de la neteja i arreplegada de fem amb la condició que es mantinguera neta la instal·lació. Cal recordar que eixa faena no tenia cap gratificació municipal.

Les eleccions s’aproximaven. Es notava perquè es recordaven dades d’uns altres períodes electorals. Així en el periòdic El Globo es deia que el comte de Creixel s’havia gastat 30.000 euros en la candidatura de les últimes eleccions en el districte de Sagunt.

Un assumpte municipal, no exempt de polèmica, va ser el trasllat de l’Oficina de Telègrafs del Port, ja que l’amo de la casa va acusar l’Ajuntament de no pagar el lloguer. Sembla que realment fou una excusa, perquè volia habitar-la. Sortosament, la Compañia de Sierra Minera va cedir un espai, la qual cosa fou aprovada en el Ple del 28 de gener. El mateix dia es va decidir la retirada del servici telefònic de l’Ajuntament per ser costós i oferir un ús deficitari.

L’enderroc de l’antic hospital i la construcció de les noves instal·lacions també van ser notícia. Però eixe i uns altres esdeveniments formaran part del següent ‘De cent en cent’.