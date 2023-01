El Saguntino quiere salir del bache ganando en casa al Formentera

El Atlético Saguntino se enfrentará este domingo 29 de enero, a partir de las 12 horas, en el Nou Morvedre al Formentera. El partido correspondiente a la jornada 19 de Segunda Real Federación Española de Fútbol, es toda una final para los de Gerard Albadalejo que quiere salir de puestos de descenso.

Los rojillos llegan al encuentro tras tres derrotas consecutivas que le han dejado en el puesto 14 de la clasificación con 18 puntos. El entrenador rojillo tienen claro que ya no hay más tiempo para revertir la situación y solo queda ganar: ‘El equipo está en un bache muy gordo y no queda otra que salir cuanto antes de esta situación. Toca ganar, no podemos esperar más’.

Con respecto a cómo llegan al partido, el entrenador rojillo, Gerard Albadalejo, explica que: ‘Hemos preparado el partido analizando muy bien al rival, entrenado lo más fuerte posible. Si que es verdad que vamos a recuperar cuatro jugadores que estaban sancionados esta semana. Pero si algo tenemos que recuperar es la versión en casa de la primera vueltas en la que solo perdimos el último enfrentamiento’

Albadalejo solo piensa en la salvación y sabe que la clave está en volver a retomar las sensaciones de la primera vuelta y que ganar todos los choques que se disputen en el feudo romano: ‘Tenemos que volver a ser ese equipo sólido que gana. La salvación pasa por sumar de tres puntos los choques que jugamos en casa y que son ocho. Si somos capaces de mantenernos invictos esta segunda vuelta en Nou Morvedre tendremos la salvación, pero para ello debemos recuperar la solidez que teníamos y esa determinación en todo lo que hacemos para acercarnos al rival’.

Delante tendrán a un rival que llega al encuentro octavo con 25 puntos que buscará seguir puntuando para meterse en la pelea por terminar la temporada en puestos de play off de ascenso a 1º RFEF, ya que en las últimas jornadas no han obtenido muy buenos resultados. Llegan a Nou Morvedre tras dos derrotas consecutivas, la última en casa contra el Penya Deportiva 0-1, y la anterior también por la mínima contra el Valencia Mestalla. Los de Baleares empezaron el año con un empate ante el Ebro.

El Saguntino se refuerza con los fichajes de inverno

El Atlético Saguntino no quiere perder la categoría que lograron la temporada pasada y se ha reforzado en el mercado de inverno. Esta semana la entidad rodilla ha anunciado las incorporaciones de Pedro Torres, mediocentro procedente del UCAM Murcia. Y del mediocentro que llega del UD San Sebastián de los Reyes (1ºRFEF), Alejandro Salvador Ato. Estos dos se suman a los fichajes del atacante camerunés Kalvin Vin Ketu que procede del Racing Rioja, y el del lateral Juanma García. Además, ayer mismo anunció otra llegada, la del Javi Pérez, un lateral derecho andaluz de 23 procedente del UCAM Murcia CF tras una gran campaña 2021-2022 con el Águilas FC en Segunda RFEF, con el que jugó 33 partidos entre liga y Copa del Rey.

Javi fue canterano del Sevilla FC, llegando a disputar dos temporadas con el filial en Segunda División B en las que jugó 22 partidos. En la campaña 20/21, defendió la camiseta del Hércules CF con el que jugó 16 partidos. Además, fue convocado por la Selección Española sub18, jugando un amistoso contra Japón.