El entrenador del Saguntino, Gerard Albadalejo, se ha despedido como técnico del club expresando que: ‘Ha sido breve mi estancia aquí y me voy triste por no haber cumplido los objetivos marcados, pero así es el fútbol. Me toca bajarme del barco, seguir apoyando al Saguntino y ser un romano más desde fuera. Quiero dar las gracias a Rubén, Juanma y Beni por todo el apoyo desde el primer día, me han hecho sentir como en casa estando pendientes de todo lo que necesitaba el equipo y el cuerpo técnico'.

También agradece a los jugadores asegurando que ‘para nosotros queda todo lo que hemos trabajado, es verdad que ahora no estaban saliendo las cosas pero al final es fútbol y toca mirar para adelante. No me olvido del cuerpo técnico, en especial de Cabrelles’. ‘A la afición solo puedo decirle que gracias por el respeto, ayuda y reconocimiento al esfuerzo. Disculparme si en algún momento no he estado a la altura de lo que esperabais. Muchas gracias por el apoyo de todo este tiempo, siempre seré un romano más. Me llevo al Saguntino en el corazón y estoy seguro que se conseguirán los objetivos’, concluye Albadalejo en su despedida.